армия рф ударила КАБом по жилому сектору на Сумщине
Киев • УНН
Ночью 26 сентября российские войска атаковали Сумщину управляемой авиабомбой, повредив жилой сектор. Возможны перебои с электро- и газоснабжением, пострадавших нет.
В ночь на 26 сентября российские войска атаковали управляемой авиабомбой Сумскую область. В результате обстрела поврежден жилой сектор. Городские власти предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением. Об этом информирует начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает УНН.
Около 4:20 враг ударил предварительно КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе
По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома.
Могут быть перебои с электро- и газоснабжением. Масштабы атаки уточняем.
Предварительно – без пострадавших.
Напомним
ЦПД предупреждает об усилении ударов РФ по энергетической инфраструктуре, пытаясь использовать холод и темноту. Несмотря на угрозы, система работает, а международные партнеры оказывают поддержку.
