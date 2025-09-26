армия рф ударила КАБом по жилому сектору на Сумщине

В ночь на 26 сентября российские войска атаковали управляемой авиабомбой Сумскую область. В результате обстрела поврежден жилой сектор. Городские власти предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением. Об этом информирует начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает УНН.

Около 4:20 враг ударил предварительно КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе - написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома.

Могут быть перебои с электро- и газоснабжением. Масштабы атаки уточняем. - говорится в сообщении.

Предварительно – без пострадавших.

Напомним

ЦПД предупреждает об усилении ударов РФ по энергетической инфраструктуре, пытаясь использовать холод и темноту. Несмотря на угрозы, система работает, а международные партнеры оказывают поддержку.

