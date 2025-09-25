Чернигов подвергся атаке рф на критическую инфраструктуру: есть перебои со светом и водой
Киев • УНН
Российские войска атаковали критическую инфраструктуру Чернигова, вызвав пожар и оставив 30 тысяч абонентов без электроснабжения. Возможны перебои с водоснабжением из-за пониженного давления в сетях.
В Чернигове российские войска сегодня атаковали критическую инфраструктуру, возник пожар, есть проблемы с электроснабжением, возможны перебои с водоснабжением, сообщил в четверг глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.
Сегодня враг совершил атаку на объект критической инфраструктуры города. На месте возник пожар, который сейчас локализуют спасатели. К счастью, среди людей жертв нет
Глава ГВА подтвердил, что "в результате атаки около 30 тысяч абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения". "Сейчас организуются восстановительные работы", - отметил он.
На Черниговщине десятки тысяч людей остались без света, энергетики перезапитывают сети – "Черниговоблэнерго"25.09.25, 15:41 • 1196 просмотров
"В районах, которые были обесточены, снижено давление в сетях водоснабжения. Улучшение давления в сетях водоснабжения ожидается после восстановления электропитания", - указал Брижинский.
Оккупанты атаковали Чернигов: критическая инфраструктура под угрозой25.09.25, 14:45 • 3262 просмотра