Чернигов подвергся атаке рф на критическую инфраструктуру: есть перебои со светом и водой

В Чернигове российские войска сегодня атаковали критическую инфраструктуру, возник пожар, есть проблемы с электроснабжением, возможны перебои с водоснабжением, сообщил в четверг глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.

Сегодня враг совершил атаку на объект критической инфраструктуры города. На месте возник пожар, который сейчас локализуют спасатели. К счастью, среди людей жертв нет - написал Брижинский.

Глава ГВА подтвердил, что "в результате атаки около 30 тысяч абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения". "Сейчас организуются восстановительные работы", - отметил он.

На Черниговщине десятки тысяч людей остались без света, энергетики перезапитывают сети – "Черниговоблэнерго"

"В районах, которые были обесточены, снижено давление в сетях водоснабжения. Улучшение давления в сетях водоснабжения ожидается после восстановления электропитания", - указал Брижинский.

Оккупанты атаковали Чернигов: критическая инфраструктура под угрозой