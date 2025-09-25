На Черниговщине десятки тысяч людей остались без света, энергетики перезапитывают сети – "Черниговоблэнерго"

Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Черниговщины. Больше всего пострадали город Нежин и часть Нежинского района – без электроснабжения остались более 43 тысяч абонентов. Часть социальных объектов и бытовых потребителей уже подключена, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго", пишет УНН.

Подробности

Известно, что утром пострадал город Нежин и часть Нежинского района. Без электроснабжения оказалось более 43 тысяч абонентов.

После 14:00 обстрелы затронули Чернигов и часть Черниговского района. Сейчас без света остаются около 29 тысяч потребителей. Энергетики оценивают масштабы повреждений и начинают оперативное перезаживление сетей.

"Мы активно работаем, чтобы свет в дома потребителей вернулся как можно скорее, однако на это понадобится время и, конечно же, благоприятная ситуация с безопасностью. Поэтому просим проявить терпение и, как всегда, напоминаем об информационной тишине. Не давайте врагу возможности получить дополнительную информацию!"

– заявили в "Черниговоблэнерго".

Напомним

российские оккупанты атаковали Чернигов в четверг, 25 сентября – под угрозой оказались объекты критической инфраструктуры города.