10:41 • 6788 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 25863 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 24096 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 49740 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 50792 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 71464 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 53923 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46782 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42113 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72430 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На Чернігівщині десятки тисяч людей залишилися без світла, енергетики перезаживлюють мережі – "Чернігівобленерго"

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Росіяни обстріляли Чернігівську область. За інформацією енергетиків, вони вже займаються відновленням електропостачання для десятків тисяч людей.

На Чернігівщині десятки тисяч людей залишилися без світла, енергетики перезаживлюють мережі – "Чернігівобленерго"

Сьогодні вранці російські окупанти вкотре вдарили по енергетичних об’єктах Чернігівщини. Найбільше постраждали місто Ніжин та частина Ніжинського району – без електропостачання залишилися понад 43 тисячі абонентів. Частина соціальних об’єктів та побутових споживачів вже підключена, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомили в "Чернігівобленерго", пише УНН.

Деталі

Відомо, що вранці постраждало місто Ніжин та частина Ніжинського району. Без електропостачання опинилося понад 43 тисячі абонентів. 

Після 14:00 обстріли торкнулися Чернігова та частини Чернігівського району. Наразі без світла залишаються близько 29 тисяч споживачів. Енергетики оцінюють масштаби пошкоджень і починають оперативне перезаживлення мереж.

Ми активно працюємо, щоб світло в домівки споживачів повернулося якомога швидше, однак на це знадобиться час і, звісно ж, сприятлива безпекова ситуація. Тому просимо виявити терпіння і, як завжди, нагадуємо про інформаційну тишу. Не давайте ворогові можливості отримати додаткову інформацію!

– заявили в "Чернігівобленерго". 

Нагадаємо

російські окупанти атакували Чернігів у четвер, 25 вересня – під загрозою опинилися обʼєкти критичної інфраструктури міста.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Чернігівська область
Укренерго
Чернігів