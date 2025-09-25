На Чернігівщині десятки тисяч людей залишилися без світла, енергетики перезаживлюють мережі – "Чернігівобленерго"

Сьогодні вранці російські окупанти вкотре вдарили по енергетичних об’єктах Чернігівщини. Найбільше постраждали місто Ніжин та частина Ніжинського району – без електропостачання залишилися понад 43 тисячі абонентів. Частина соціальних об’єктів та побутових споживачів вже підключена, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомили в "Чернігівобленерго", пише УНН.

Відомо, що вранці постраждало місто Ніжин та частина Ніжинського району. Без електропостачання опинилося понад 43 тисячі абонентів.

Після 14:00 обстріли торкнулися Чернігова та частини Чернігівського району. Наразі без світла залишаються близько 29 тисяч споживачів. Енергетики оцінюють масштаби пошкоджень і починають оперативне перезаживлення мереж.

Ми активно працюємо, щоб світло в домівки споживачів повернулося якомога швидше, однак на це знадобиться час і, звісно ж, сприятлива безпекова ситуація. Тому просимо виявити терпіння і, як завжди, нагадуємо про інформаційну тишу. Не давайте ворогові можливості отримати додаткову інформацію!