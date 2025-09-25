Окупанти атакували Чернігів: критична інфраструктура під загрозою

російські окупанти атакували Чернігів у четвер, 25 вересня - під загрозою обʼєкти критичної інфраструктури міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Деталі

Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях - написав посадовець.

Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо

Вранці 25 вересня російські війська атакували Ніжинський район Чернігівської області дронами. Вони влучили в об'єкт інфраструктури та спричинивши відключення електропостачання. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про влучання в Корюківському та Чернігівському районах: росіяни понад 60 разів атакували більше ніж 20 населених пунктів області.