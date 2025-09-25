Російські дрони атакували Ніжинський район: є влучання в інфраструктуру і перебої зі світлом
Київ • УНН
Вранці російські війська атакували Ніжинський район Чернігівської області дронами, влучивши в об'єкт інфраструктури та спричинивши відключення електропостачання. Також були влучання в Корюківському та Чернігівському районах, а ворог понад 60 разів атакував понад 20 населених пунктів області.
У Чернігівській області російські війська вранці дронами атакували Ніжинський район, є влучання в обʼєкт інфраструктури та відключення електропостачання, повідомив у четвер голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Зранку під атакою ударних безпілотників знову - Ніжинський район. Є влучання в обʼєкт інфраструктури. У деяких громадах Ніжинщини відсутнє електропостачання
З його слів, були також влучання у Корюківському та Чернігівському районах.
Усього ворог за минулу добу, за даними голови ОВА, понад 60 разів атакував понад 20 населених пунктів Чернігівщини.
"Учора ввечері ворог з РСЗВ уже вкотре атакував Семенівку - майже 40 приходів. Пошкоджені домівки людей і господарчі споруди. На місцях прильотів сталися пожежі - дякую за роботу вогнеборцям. Попередньо, без постраждалих. У селі Новгород-Сіверського району внаслідок скиду з БпЛА виникла пожежа - вогнем знищений житловий будинок", - також повідомив Чаус.
