Російські дрони атакували Ніжинський район: є влучання в інфраструктуру і перебої зі світлом

У Чернігівській області російські війська вранці дронами атакували Ніжинський район, є влучання в обʼєкт інфраструктури та відключення електропостачання, повідомив у четвер голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Зранку під атакою ударних безпілотників знову - Ніжинський район. Є влучання в обʼєкт інфраструктури. У деяких громадах Ніжинщини відсутнє електропостачання