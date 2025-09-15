$41.310.00
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 11090 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 14787 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 22702 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 47112 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
13 вересня, 14:03 • 68485 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
13 вересня, 10:21 • 103145 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85677 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83898 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46587 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
05:44 • 10193 перегляди
На Чернігівщині ворог атакував Ніжин і район: 5 поранених, серед них 4 рятувальники

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Вчора Ніжин та Ніжинський район Чернігівської області зазнали масованої атаки дронів, внаслідок чого 5 людей отримали поранення, включаючи 4 рятувальників. Ворог повторно вдарив по об'єкту критичної інфраструктури, де працювали вогнеборці.

На Чернігівщині ворог атакував Ніжин і район: 5 поранених, серед них 4 рятувальники

У Чернігівській області російські війська напередодні масовано атакували дронами Ніжин і Ніжинський район, відомо про 5 поранених, у тому числі 4 постраждалих рятувальників, по яких ворог вдарив при повторній атаці, повідомили голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Учора під масованою атакою ворожих безпілотників - Ніжин і Ніжинський район. Пʼятеро людей у лікарнях. Четверо із них - працівники ДСНС, які виїхали гасити пожежу після обстрілу одного із підприємств. Агресор повторно вдарив по обʼєкту. Внаслідок прильоту травмовані 4 вогнеборців

- написав Чаус у Telegram.

У ДСНС вказали, що "росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині". І підтвердили, що травмовано чотирьох вогнеборців. "Їх госпіталізували до лікарні", - зазначили у ДСНС.

Чаус додав: "Також поранений 59-річний житель одного із сіл Ніжинщини". Зі слів голови ОВА, постраждалого чоловіка також госпіталізували до лікарні. "Пошкоджено житловий будинок", - додав він.

"Під ударом на Ніжинщині - обʼєкти критичної інфраструктури. А також - бізнес", - зазначив голова ОВА.

Усього за минулу добу, за даними Чауса, ворог 42 рази обстріляв Чернігівщину. "81 вибух. Під ударом - 20 населених пунктів", - вказав він.

У Новгород-Сіверському районі через обстріли зайнялися господарчі будівлі. У декількох районах внаслідок ворожих ударів зайнялася суха трава. Сукупно - майже 10 га. Пожежі ліквідували, повідомив Чаус.

На Сумщині росіяни вдарили ракетою по аграріях на полі: 11 поранених15.09.25, 08:59 • 2670 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Чернігівська область