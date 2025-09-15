На Чернігівщині ворог атакував Ніжин і район: 5 поранених, серед них 4 рятувальники
Київ • УНН
Вчора Ніжин та Ніжинський район Чернігівської області зазнали масованої атаки дронів, внаслідок чого 5 людей отримали поранення, включаючи 4 рятувальників. Ворог повторно вдарив по об'єкту критичної інфраструктури, де працювали вогнеборці.
У Чернігівській області російські війська напередодні масовано атакували дронами Ніжин і Ніжинський район, відомо про 5 поранених, у тому числі 4 постраждалих рятувальників, по яких ворог вдарив при повторній атаці, повідомили голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
Учора під масованою атакою ворожих безпілотників - Ніжин і Ніжинський район. Пʼятеро людей у лікарнях. Четверо із них - працівники ДСНС, які виїхали гасити пожежу після обстрілу одного із підприємств. Агресор повторно вдарив по обʼєкту. Внаслідок прильоту травмовані 4 вогнеборців
У ДСНС вказали, що "росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині". І підтвердили, що травмовано чотирьох вогнеборців. "Їх госпіталізували до лікарні", - зазначили у ДСНС.
Чаус додав: "Також поранений 59-річний житель одного із сіл Ніжинщини". Зі слів голови ОВА, постраждалого чоловіка також госпіталізували до лікарні. "Пошкоджено житловий будинок", - додав він.
"Під ударом на Ніжинщині - обʼєкти критичної інфраструктури. А також - бізнес", - зазначив голова ОВА.
Усього за минулу добу, за даними Чауса, ворог 42 рази обстріляв Чернігівщину. "81 вибух. Під ударом - 20 населених пунктів", - вказав він.
У Новгород-Сіверському районі через обстріли зайнялися господарчі будівлі. У декількох районах внаслідок ворожих ударів зайнялася суха трава. Сукупно - майже 10 га. Пожежі ліквідували, повідомив Чаус.
