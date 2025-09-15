В Черниговской области враг атаковал Нежин и район: 5 раненых, среди них 4 спасателя
Киев • УНН
Вчера Нежин и Нежинский район Черниговской области подверглись массированной атаке дронов, в результате чего 5 человек получили ранения, включая 4 спасателей. Враг повторно ударил по объекту критической инфраструктуры, где работали пожарные.
Вчера под массированной атакой вражеских беспилотников - Нежин и Нежинский район. Пятеро человек в больницах. Четверо из них - сотрудники ГСЧС, которые выехали тушить пожар после обстрела одного из предприятий. Агрессор повторно ударил по объекту. В результате прилета травмированы 4 пожарных
В ГСЧС указали, что "россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вспыхнувший в результате атаки БпЛА в Нежинском районе на Черниговщине". И подтвердили, что травмированы четверо пожарных. "Их госпитализировали в больницу", - отметили в ГСЧС.
Чаус добавил: "Также ранен 59-летний житель одного из сел Нежинщины". По словам главы ОВА, пострадавшего мужчину также госпитализировали в больницу. "Поврежден жилой дом", - добавил он.
"Под ударом на Нежинщине - объекты критической инфраструктуры. А также - бизнес", - отметил глава ОВА.
Всего за минувшие сутки, по данным Чауса, враг 42 раза обстрелял Черниговщину. "81 взрыв. Под ударом - 20 населенных пунктов", - указал он.
В Новгород-Сиверском районе из-за обстрелов загорелись хозяйственные постройки. В нескольких районах в результате вражеских ударов загорелась сухая трава. Совокупно - почти 10 га. Пожары ликвидировали, сообщил Чаус.
