В Черниговской области враг атаковал Нежин и район: 5 раненых, среди них 4 спасателя

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 12538 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 13336 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 16438 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 24251 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 48603 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69056 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 103654 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86000 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84208 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46773 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 12895 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 13387 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 7240 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 10664 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 11972 просмотра
публикации
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 106 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 12533 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 14976 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 93420 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 65643 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Польша
Румыния
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 410 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 2138 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 21053 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 27803 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 76765 просмотра
Актуальное
Старлинк
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс
FAB-250

В Черниговской области враг атаковал Нежин и район: 5 раненых, среди них 4 спасателя

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Вчера Нежин и Нежинский район Черниговской области подверглись массированной атаке дронов, в результате чего 5 человек получили ранения, включая 4 спасателей. Враг повторно ударил по объекту критической инфраструктуры, где работали пожарные.

В Черниговской области враг атаковал Нежин и район: 5 раненых, среди них 4 спасателя

В Черниговской области российские войска накануне массированно атаковали дронами Нежин и Нежинский район, известно о 5 раненых, в том числе 4 пострадавших спасателях, по которым враг ударил при повторной атаке, сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Вчера под массированной атакой вражеских беспилотников - Нежин и Нежинский район. Пятеро человек в больницах. Четверо из них - сотрудники ГСЧС, которые выехали тушить пожар после обстрела одного из предприятий. Агрессор повторно ударил по объекту. В результате прилета травмированы 4 пожарных

- написал Чаус в Telegram.

В ГСЧС указали, что "россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вспыхнувший в результате атаки БпЛА в Нежинском районе на Черниговщине". И подтвердили, что травмированы четверо пожарных. "Их госпитализировали в больницу", - отметили в ГСЧС.

Чаус добавил: "Также ранен 59-летний житель одного из сел Нежинщины". По словам главы ОВА, пострадавшего мужчину также госпитализировали в больницу. "Поврежден жилой дом", - добавил он.

"Под ударом на Нежинщине - объекты критической инфраструктуры. А также - бизнес", - отметил глава ОВА.

Всего за минувшие сутки, по данным Чауса, враг 42 раза обстрелял Черниговщину. "81 взрыв. Под ударом - 20 населенных пунктов", - указал он.

В Новгород-Сиверском районе из-за обстрелов загорелись хозяйственные постройки. В нескольких районах в результате вражеских ударов загорелась сухая трава. Совокупно - почти 10 га. Пожары ликвидировали, сообщил Чаус.

В Сумской области россияне ударили ракетой по аграриям на поле: 11 раненых15.09.25, 08:59 • 3038 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Черниговская область