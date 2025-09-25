Российские дроны атаковали Нежинский район: есть попадания в инфраструктуру и перебои со светом
Киев • УНН
Утром российские войска атаковали Нежинский район Черниговской области дронами, попав в объект инфраструктуры и вызвав отключение электроснабжения. Также были попадания в Корюковском и Черниговском районах, а враг более 60 раз атаковал более 20 населенных пунктов области.
В Черниговской области российские войска утром дронами атаковали Нежинский район, есть попадание в объект инфраструктуры и отключения электроснабжения, сообщил в четверг глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Утром под атакой ударных беспилотников снова - Нежинский район. Есть попадание в объект инфраструктуры. В некоторых громадах Нежинщины отсутствует электроснабжение
По его словам, были также попадания в Корюковском и Черниговском районах.
Всего враг за минувшие сутки, по данным главы ОВА, более 60 раз атаковал более 20 населенных пунктов Черниговщины.
"Вчера вечером враг из РСЗО уже в который раз атаковал Семеновку - почти 40 приходов. Повреждены дома людей и хозяйственные постройки. На местах прилетов произошли пожары - спасибо за работу пожарным. Предварительно, без пострадавших. В селе Новгород-Северского района в результате сброса с БпЛА возник пожар - огнем уничтожен жилой дом", - также сообщил Чаус.
