Оккупанты атаковали Чернигов: критическая инфраструктура под угрозой

10:41 • 5812 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 24173 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 23302 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 48954 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 50135 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 71141 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 53728 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46747 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42031 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72368 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto25 сентября, 03:07 • 37684 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 46644 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo25 сентября, 05:27 • 35078 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 18017 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения
публикации
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 5366 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 14746 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 24174 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 15890 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 31044 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 9982 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 18224 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 58007 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 116449 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 74834 просмотра
Оккупанты атаковали Чернигов: критическая инфраструктура под угрозой

Киев • УНН

 • 2582 просмотра

российские оккупанты 25 сентября атаковали Чернигов. Объекты критической инфраструктуры города оказались под угрозой.

Оккупанты атаковали Чернигов: критическая инфраструктура под угрозой

российские оккупанты атаковали Чернигов в четверг, 25 сентября - под угрозой объекты критической инфраструктуры города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

Детали

Враг атакует объекты критической инфраструктуры города. Находитесь в безопасных местах

- написал чиновник.

О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Напомним

Утром 25 сентября российские войска атаковали Нежинский район Черниговской области дронами. Они попали в объект инфраструктуры и вызвали отключение электроснабжения. Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о попаданиях в Корюковском и Черниговском районах: россияне более 60 раз атаковали более 20 населенных пунктов области.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Чернигов