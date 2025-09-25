Оккупанты атаковали Чернигов: критическая инфраструктура под угрозой

российские оккупанты атаковали Чернигов в четверг, 25 сентября - под угрозой объекты критической инфраструктуры города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

Детали

Враг атакует объекты критической инфраструктуры города. Находитесь в безопасных местах - написал чиновник.

О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Напомним

Утром 25 сентября российские войска атаковали Нежинский район Черниговской области дронами. Они попали в объект инфраструктуры и вызвали отключение электроснабжения. Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о попаданиях в Корюковском и Черниговском районах: россияне более 60 раз атаковали более 20 населенных пунктов области.