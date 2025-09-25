$41.410.03
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 32414 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 26796 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 52508 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 53158 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 72873 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 54708 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46965 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42563 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72844 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Чернігів зазнав атаки рф на критичну інфраструктуру: є перебої зі світлом та водою

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Чернігова, спричинивши пожежу та залишивши 30 тисяч абонентів без електропостачання. Можливі перебої з водопостачанням через знижений тиск у мережах.

Чернігів зазнав атаки рф на критичну інфраструктуру: є перебої зі світлом та водою

У Чернігові російські війська сьогодні атакували критичну інфраструктуру, виникла пожежа, є проблеми з елетропостачанням, можливі перебої з водопостачанням, повідомив у четвер голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.

Сьогодні ворог здійснив атаку на об’єкт критичної інфраструктури міста. На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники. На щастя, серед людей жертв немає

- написав Брижинський.

Голова МВА підтвердив, що "внаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання". "Наразі організовуються відновлювальні роботи", - зазначив він.

На Чернігівщині десятки тисяч людей залишилися без світла, енергетики перезаживлюють мережі – "Чернігівобленерго"25.09.25, 15:41 • 1340 переглядiв

"У районах, які були знеструмлені знижений тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску в мережах водопостачання очікується після відновлення електроживлення", - вказав Брижинський.

Окупанти атакували Чернігів: критична інфраструктура під загрозою25.09.25, 14:45 • 3346 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Чернігів