Чернігів зазнав атаки рф на критичну інфраструктуру: є перебої зі світлом та водою
Київ • УНН
Російські війська атакували критичну інфраструктуру Чернігова, спричинивши пожежу та залишивши 30 тисяч абонентів без електропостачання. Можливі перебої з водопостачанням через знижений тиск у мережах.
У Чернігові російські війська сьогодні атакували критичну інфраструктуру, виникла пожежа, є проблеми з елетропостачанням, можливі перебої з водопостачанням, повідомив у четвер голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.
Сьогодні ворог здійснив атаку на об’єкт критичної інфраструктури міста. На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники. На щастя, серед людей жертв немає
Голова МВА підтвердив, що "внаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання". "Наразі організовуються відновлювальні роботи", - зазначив він.
"У районах, які були знеструмлені знижений тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску в мережах водопостачання очікується після відновлення електроживлення", - вказав Брижинський.
