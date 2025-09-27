$41.490.00
12263 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
19949 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 59161 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 107173 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 45070 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 41768 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 37847 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26878 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 55675 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57124 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Российские дроны атаковали гражданские объекты в Сумской области, есть пострадавшие - ОВА

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Двое жителей Великописаревской общины пострадали от атаки дронов, один госпитализирован. В Путивльской общине вражеский дрон попал в гражданский автомобиль.

Российские дроны атаковали гражданские объекты в Сумской области, есть пострадавшие - ОВА

В приграничных общинах Сумской области российские войска продолжают атаки дронами по гражданским объектам. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

Вражеские дроны продолжают атаковать гражданских на приграничье Сумщины

- отмечает глава ОВА.

В Великописаревской общине пострадали двое местных жителей. Один мужчина с тяжелым ранением был госпитализирован, другой получил помощь на месте.

Кроме того, в Путивльской общине вражеский дрон попал в гражданский автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. Люди не пострадали.

Напомним

Ночью 26 сентября российские войска атаковали Сумщину управляемой авиабомбой, повредив жилой сектор. Городские власти предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.  

Кабмин выделяет более 300 млн гривен для Сумщины на фортификации25.09.25, 19:48 • 3442 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Сумская область