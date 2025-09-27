Российские дроны атаковали гражданские объекты в Сумской области, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
Двое жителей Великописаревской общины пострадали от атаки дронов, один госпитализирован. В Путивльской общине вражеский дрон попал в гражданский автомобиль.
В приграничных общинах Сумской области российские войска продолжают атаки дронами по гражданским объектам. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.
Вражеские дроны продолжают атаковать гражданских на приграничье Сумщины
В Великописаревской общине пострадали двое местных жителей. Один мужчина с тяжелым ранением был госпитализирован, другой получил помощь на месте.
Кроме того, в Путивльской общине вражеский дрон попал в гражданский автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. Люди не пострадали.
Напомним
Ночью 26 сентября российские войска атаковали Сумщину управляемой авиабомбой, повредив жилой сектор. Городские власти предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.
