Кабмин выделяет более 300 млн гривен для Сумщины на фортификации
Киев • УНН
Кабинет министров выделяет более 300 млн гривен на завершение строительства фортификационных сооружений в Сумской области. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
333 млн гривен на защиту Сумщины. Средства из резервного фонда Госбюджета направляем для Сумской ОВА на завершение строительства фортификационных сооружений, инженерных укреплений и невзрывных заграждений
Напомним
Правоохранители разоблачили преступную организацию из пяти человек во главе с бывшим заместителем мэра Харькова, которая подозревается в завладении 5,4 млн гривен для фортификаций.