Кабмін виділяє понад 300 млн гривень для Сумщини на фортифікації

$41.410.03
48.660.14
ukenru
17:19 • 1710 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
16:17 • 5506 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 15701 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 42824 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 31721 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 57106 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 56590 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74945 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55557 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47236 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.6м/с
61%
761мм
Популярнi новини
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 28421 перегляди
15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця25 вересня, 10:30 • 12845 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 16616 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 24451 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 16023 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 10214 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 16165 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 24586 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 42825 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 28559 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 16729 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 27676 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 61418 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 119617 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 77885 перегляди
Актуальне
Fox News
Су-24
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times

Кабмін виділяє понад 300 млн гривень для Сумщини на фортифікації

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Кабінет міністрів виділяє понад 300 мільйонів гривень на завершення будівництва фортифікаційних споруд у Сумській області. Кошти з резервного фонду Держбюджету скеровуються для Сумської ОВА.

Кабмін виділяє понад 300 млн гривень для Сумщини на фортифікації

Кабінет міністрів виділяє понад 300 млн гривень на завершення будівництва фортифікаційних споруд у Сумській області. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

333 млн гривень на захист Сумщини. Кошти з резервного фонду Держбюджету скеровуємо для Сумської ОВА на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень

- повідомила Свириденко.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили злочинну організацію з пʼятьох осіб на чолі з колишнім заступником мера Харкова, яка підозрюється у заволодінні 5,4 млн гривень для фортифікацій.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Сумська область
Юлія Свириденко
Харків