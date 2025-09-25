Кабмін виділяє понад 300 млн гривень для Сумщини на фортифікації

Кабінет міністрів виділяє понад 300 млн гривень на завершення будівництва фортифікаційних споруд у Сумській області. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

333 млн гривень на захист Сумщини. Кошти з резервного фонду Держбюджету скеровуємо для Сумської ОВА на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень - повідомила Свириденко.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили злочинну організацію з пʼятьох осіб на чолі з колишнім заступником мера Харкова, яка підозрюється у заволодінні 5,4 млн гривень для фортифікацій.