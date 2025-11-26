російське місто чебоксари атакували дрони: ймовірно, вражено військовий завод

В ніч на середу, 26 листопада, місто чебоксари (чуваська республіка рф) зазнало масованої дронової атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ та місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що в небі над чебоксарами пролунало кілька вибухів, в одному з районів спалахнула пожежа.

Сили протиповітряної оборони відбивають атаку, внаслідок чого в небі було зафіксовано понад десять вибухів. Один із БпЛА вразив покрівлю дванадцятиповерхового будинку, що призвело до руйнування шибок на декількох верхніх поверхах. На час відбиття атаки в аеропорту міста було введено тимчасовий режим обмежень - рейси не приймаються та не відправляються - йдеться в одному з повідомлень.

Тим часом, за інформацією місцевих мешканців, під удар дронів потрапив завод "вніір-прогрес".

Довідково

АТ "вніір-прогрес"– провідний російський розробник, виробник та постачальник програмно-апаратних комплексів (систем) релейного захисту та автоматики, автоматизованих систем управління технологічними процесами, електронної компонентної бази (електронних модулів), електротехнічних виробів, радіоелектронної продукції, а також систем автоматизації управління та програмно-апаратних комплексів.

На підприємстві виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. Завод забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ 5 липня завдали удару по АТ "вніір-прогресс" у чебоксарах, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета". Ці решітки використовуються у Shahed, "Іскандер-К" та УМПК, якими рф обстрілює Україну.

Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у чебоксарах, де виготовляли антени для "шахедів"