российский город Чебоксары атаковали дроны: вероятно, поражен военный завод

В ночь на среду, 26 ноября, город Чебоксары (Чувашская Республика РФ) подвергся массированной дроновой атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и местные паблики.

Детали

Отмечается, что в небе над Чебоксарами прозвучало несколько взрывов, в одном из районов вспыхнул пожар.

Силы противовоздушной обороны отражают атаку, в результате чего в небе было зафиксировано более десяти взрывов. Один из БПЛА поразил кровлю двенадцатиэтажного дома, что привело к разрушению стекол на нескольких верхних этажах. На время отражения атаки в аэропорту города был введен временный режим ограничений - рейсы не принимаются и не отправляются - говорится в одном из сообщений.

Тем временем, по информации местных жителей, под удар дронов попал завод "ВНИИР-Прогресс".

Справочно

АО "ВНИИР-Прогресс" – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик программно-аппаратных комплексов (систем) релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления технологическими процессами, электронной компонентной базы (электронных модулей), электротехнических изделий, радиоэлектронной продукции, а также систем автоматизации управления и программно-аппаратных комплексов.

На предприятии изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники - от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Без этих узлов ракеты не смогут выйти на цель. Завод обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ 5 июля нанесли удар по АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, производящему адаптивные антенные решетки "Комета". Эти решетки используются в Shahed, "Искандер-К" и УМПК, которыми РФ обстреливает Украину.

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"