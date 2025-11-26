$42.370.10
25 ноября, 16:32 • 13638 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 25891 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 22406 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 21631 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 19122 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 14391 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 14267 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 30804 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13959 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11972 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
российский город Чебоксары атаковали дроны: вероятно, поражен военный завод

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Ночью 26 ноября город Чебоксары подвергся массированной дроновой атаке, в результате которой прогремело несколько взрывов и вспыхнул пожар. Один из БпЛА попал в кровлю двенадцатиэтажного дома, повредив стекла, под удар попал завод, производящий компоненты для войны.

российский город Чебоксары атаковали дроны: вероятно, поражен военный завод

В ночь на среду, 26 ноября, город Чебоксары (Чувашская Республика РФ) подвергся массированной дроновой атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и местные паблики.

Детали

Отмечается, что в небе над Чебоксарами прозвучало несколько взрывов, в одном из районов вспыхнул пожар.

Силы противовоздушной обороны отражают атаку, в результате чего в небе было зафиксировано более десяти взрывов. Один из БПЛА поразил кровлю двенадцатиэтажного дома, что привело к разрушению стекол на нескольких верхних этажах. На время отражения атаки в аэропорту города был введен временный режим ограничений - рейсы не принимаются и не отправляются

- говорится в одном из сообщений.

Тем временем, по информации местных жителей, под удар дронов попал завод "ВНИИР-Прогресс".

Справочно

АО "ВНИИР-Прогресс" – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик программно-аппаратных комплексов (систем) релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления технологическими процессами, электронной компонентной базы (электронных модулей), электротехнических изделий, радиоэлектронной продукции, а также систем автоматизации управления и программно-аппаратных комплексов.

На предприятии изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники - от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Без этих узлов ракеты не смогут выйти на цель. Завод обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ 5 июля нанесли удар по АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, производящему адаптивные антенные решетки "Комета". Эти решетки используются в Shahed, "Искандер-К" и УМПК, которыми РФ обстреливает Украину.

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"09.06.25, 09:30 • 47893 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина