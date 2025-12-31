$42.390.17
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 8210 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 21777 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 53332 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 38175 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 33054 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 31014 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21535 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19800 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24373 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
російська залізнична компанія-монополіст "ржд" скорочує інвестиції на чверть через обвал вантажоперевезень - ЦПД

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Російська залізнична компанія "РЖД" планує скоротити інвестиції на чверть до 2026 року через обвал вантажоперевезень. Це свідчить про глибокі структурні ризики для економіки РФ.

російська залізнична компанія-монополіст "ржд" скорочує інвестиції на чверть через обвал вантажоперевезень - ЦПД

російська залізнична компанія-монополіст "ржд" занурюється у все глибшу кризу та змушена урізати витрати. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у 2026 році перевізник планує спрямувати на інвестиції 713,6 млрд рублів (понад $9 млрд) - на чверть менше, ніж у 2025-му. При цьому економити компанія вирішила на базових речах: закупівля вагонів і локомотивів (мінус 37%) та фінансування залізничного будівництва (мінус 20%). 

Ключова причина - обвал вантажоперевезень, найглибший за 15 років. Саме вони є фінансовою основою "ржд". Падіння експорту, санкції, логістичні збої та скорочення промислової активності вдарили по залізниці (рф - ред.)

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що "ржд" - одне з найбільших підприємств росії: через залізницю проходить основна маса сировинних потоків, промислових вантажів і військової логістики.

"Коли навіть така структура погрузла з боргах, це свідчить про глибокі структурні ризики для всієї економіки рф. Криза системоутворюючих компаній показує, що запас міцності рф не безмежний, і економічні наслідки війни ставатимуть дедалі відчутнішими", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Україна