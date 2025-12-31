російська залізнична компанія-монополіст "ржд" занурюється у все глибшу кризу та змушена урізати витрати. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у 2026 році перевізник планує спрямувати на інвестиції 713,6 млрд рублів (понад $9 млрд) - на чверть менше, ніж у 2025-му. При цьому економити компанія вирішила на базових речах: закупівля вагонів і локомотивів (мінус 37%) та фінансування залізничного будівництва (мінус 20%).

Ключова причина - обвал вантажоперевезень, найглибший за 15 років. Саме вони є фінансовою основою "ржд". Падіння експорту, санкції, логістичні збої та скорочення промислової активності вдарили по залізниці (рф - ред.) - йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що "ржд" - одне з найбільших підприємств росії: через залізницю проходить основна маса сировинних потоків, промислових вантажів і військової логістики.

"Коли навіть така структура погрузла з боргах, це свідчить про глибокі структурні ризики для всієї економіки рф. Криза системоутворюючих компаній показує, що запас міцності рф не безмежний, і економічні наслідки війни ставатимуть дедалі відчутнішими", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.

