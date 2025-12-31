российская железнодорожная компания-монополист "ржд" погружается во все более глубокий кризис и вынуждена урезать расходы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 2026 году перевозчик планирует направить на инвестиции 713,6 млрд рублей (более $9 млрд) - на четверть меньше, чем в 2025-м. При этом экономить компания решила на базовых вещах: закупка вагонов и локомотивов (минус 37%) и финансирование железнодорожного строительства (минус 20%).

Ключевая причина - обвал грузоперевозок, самый глубокий за 15 лет. Именно они являются финансовой основой "ржд". Падение экспорта, санкции, логистические сбои и сокращение промышленной активности ударили по железной дороге (рф - ред.) - говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что "ржд" - одно из крупнейших предприятий россии: через железную дорогу проходит основная масса сырьевых потоков, промышленных грузов и военной логистики.

"Когда даже такая структура погрязла в долгах, это свидетельствует о глубоких структурных рисках для всей экономики рф. Кризис системообразующих компаний показывает, что запас прочности рф не безграничен, и экономические последствия войны будут становиться все более ощутимыми", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.

