российская железнодорожная компания-монополист "РЖД" сокращает инвестиции на четверть из-за обвала грузоперевозок - ЦПД
Киев • УНН
Российская железнодорожная компания "РЖД" планирует сократить инвестиции на четверть к 2026 году из-за обвала грузоперевозок. Это свидетельствует о глубоких структурных рисках для экономики РФ.
российская железнодорожная компания-монополист "ржд" погружается во все более глубокий кризис и вынуждена урезать расходы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в 2026 году перевозчик планирует направить на инвестиции 713,6 млрд рублей (более $9 млрд) - на четверть меньше, чем в 2025-м. При этом экономить компания решила на базовых вещах: закупка вагонов и локомотивов (минус 37%) и финансирование железнодорожного строительства (минус 20%).
Ключевая причина - обвал грузоперевозок, самый глубокий за 15 лет. Именно они являются финансовой основой "ржд". Падение экспорта, санкции, логистические сбои и сокращение промышленной активности ударили по железной дороге (рф - ред.)
В ЦПД указывают, что "ржд" - одно из крупнейших предприятий россии: через железную дорогу проходит основная масса сырьевых потоков, промышленных грузов и военной логистики.
"Когда даже такая структура погрязла в долгах, это свидетельствует о глубоких структурных рисках для всей экономики рф. Кризис системообразующих компаний показывает, что запас прочности рф не безграничен, и экономические последствия войны будут становиться все более ощутимыми", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.
