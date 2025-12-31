российская железнодорожная компания-монополист "РЖД" сокращает инвестиции на четверть из-за обвала грузоперевозок - ЦПД

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
07:11 • 3356 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 7878 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 21616 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 53121 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 38047 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32990 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30953 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21526 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19793 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24363 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.1м/с
80%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 9582 просмотра
Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица30 декабря, 23:58 • 5312 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 22391 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 14847 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 7540 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 45055 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 48193 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 43517 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 70430 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 68270 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 14671 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 53122 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 25966 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 37428 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 50722 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Грибы

российская железнодорожная компания-монополист "РЖД" сокращает инвестиции на четверть из-за обвала грузоперевозок - ЦПД

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Российская железнодорожная компания "РЖД" планирует сократить инвестиции на четверть к 2026 году из-за обвала грузоперевозок. Это свидетельствует о глубоких структурных рисках для экономики РФ.

российская железнодорожная компания-монополист "РЖД" сокращает инвестиции на четверть из-за обвала грузоперевозок - ЦПД

российская железнодорожная компания-монополист "ржд" погружается во все более глубокий кризис и вынуждена урезать расходы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 2026 году перевозчик планирует направить на инвестиции 713,6 млрд рублей (более $9 млрд) - на четверть меньше, чем в 2025-м. При этом экономить компания решила на базовых вещах: закупка вагонов и локомотивов (минус 37%) и финансирование железнодорожного строительства (минус 20%).

Ключевая причина - обвал грузоперевозок, самый глубокий за 15 лет. Именно они являются финансовой основой "ржд". Падение экспорта, санкции, логистические сбои и сокращение промышленной активности ударили по железной дороге (рф - ред.)

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что "ржд" - одно из крупнейших предприятий россии: через железную дорогу проходит основная масса сырьевых потоков, промышленных грузов и военной логистики.

"Когда даже такая структура погрязла в долгах, это свидетельствует о глубоких структурных рисках для всей экономики рф. Кризис системообразующих компаний показывает, что запас прочности рф не безграничен, и экономические последствия войны будут становиться все более ощутимыми", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.

Долги российских компаний "газпром", "роснефть" и "ржд" превысили 12 трлн рублей - ЦПД16.10.25, 11:30 • 4621 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина