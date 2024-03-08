росіяни вночі вдарили 8 ракетами по Донеччині, є поранені
Київ • УНН
Російські війська атакували 10 населених пунктів Донецької області, поранивши 9 цивільних осіб та пошкодивши 110 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки, лікарні, підприємства та об'єкти інфраструктури.
Російські війська за минулу добу обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, після опівночі вдарили 8 ракетами по Покровському району - поранено трьох людей - в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по населених пунктах, 1371 – по лінії зіткнення. Армія рф атакувала 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Торецьк, Українськ, селище Очеретине, села Довга Балка, Мемрик, Новобахмутівка, Новоукраїнка, Уманське, Успенівка", - повідомили у поліції.
Як вказано, пошкоджено 110 цивільних об’єктів – 91 житловий будинок, агрофірму, медзаклад, школу, магазин, адмінбудівлі, будинки культури, котельню, автомобілі, ЛЕП.
Сьогодні після опівночі російські війська вдарили 8 ракетами по Покровському району. Поранено трьох людей - в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому. Зазнали руйнувань 50 житлових будинків, дві будівлі лікарні, підприємства, гуртожитки, магазин, 26 цивільних авто
Як повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, на Донеччині росіяни обстріляли Мирноград та Новогродівку.
За даними поліції, на Торецьк росія скинула КАБ-500 – поранила трьох цивільних осіб, пошкодила 15 приватних будинків.
Авіаудар 500-кілограмовою бомбою окупанти завдали по Костянтинівці. Двоє мирних жителів зазнали травм, пошкоджено 40 житлових будинків, медзаклад, котельню, автомобілі.
Ще один КАБ-500 загарбники випустили по селу Довга Балка. Є поранений, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, центр культури й крамниця.
У Мемрику внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено 5 осель, у Новоукраїнці – агропідприємство.
Українськ ворог обстріляв з "Ураганів" - пошкодив 7 багатоквартирних будинків.
Внаслідок артилерійського нальоту в Успенівці пошкоджено 9 домівок, адмінбудівлю та заклад культури.
Армія рф за добу поранила ще 9 людей на Донеччині - ОВА08.03.24, 08:47 • 26013 переглядiв