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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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БМ-27 «Ураган»

росіяни вночі вдарили 8 ракетами по Донеччині, є поранені

Київ • УНН

 • 24751 перегляди

Російські війська атакували 10 населених пунктів Донецької області, поранивши 9 цивільних осіб та пошкодивши 110 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки, лікарні, підприємства та об'єкти інфраструктури.

росіяни вночі вдарили 8 ракетами по Донеччині, є поранені

Російські війська за минулу добу обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, після опівночі вдарили 8 ракетами по Покровському району - поранено трьох людей - в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

"Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по населених пунктах, 1371 – по лінії зіткнення. Армія рф атакувала 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Торецьк, Українськ, селище Очеретине, села Довга Балка, Мемрик, Новобахмутівка, Новоукраїнка, Уманське, Успенівка", - повідомили у поліції.

Як вказано, пошкоджено 110 цивільних об’єктів – 91 житловий будинок, агрофірму, медзаклад, школу, магазин, адмінбудівлі, будинки культури, котельню, автомобілі, ЛЕП.

Сьогодні після опівночі російські війська вдарили 8 ракетами по Покровському району. Поранено трьох людей - в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому. Зазнали руйнувань 50 житлових будинків, дві будівлі лікарні, підприємства, гуртожитки, магазин, 26 цивільних авто

- зазначили в обласній поліції у Telegram.

Як повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, на Донеччині росіяни обстріляли Мирноград та Новогродівку. 

За даними поліції, на Торецьк росія скинула КАБ-500 – поранила трьох цивільних осіб, пошкодила 15 приватних будинків.

Авіаудар 500-кілограмовою бомбою окупанти завдали по Костянтинівці. Двоє мирних жителів зазнали травм, пошкоджено 40 житлових будинків, медзаклад, котельню, автомобілі.

Ще один КАБ-500 загарбники випустили по селу Довга Балка. Є поранений, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, центр культури й крамниця.

У Мемрику внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено 5 осель, у Новоукраїнці – агропідприємство.

Українськ ворог обстріляв з "Ураганів" - пошкодив 7 багатоквартирних будинків.

Внаслідок артилерійського нальоту в Успенівці пошкоджено 9 домівок, адмінбудівлю та заклад культури.

Армія рф за добу поранила ще 9 людей на Донеччині - ОВА08.03.24, 08:47 • 26013 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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