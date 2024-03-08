россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, после полуночи ударили 8 ракетами по Покровскому району - ранены три человека - в Мирнограде, Новогродовке и Шахово, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки враг нанес 10 ударов по населенным пунктам, 1371 - по линии соприкосновения. Армия рф атаковала 10 населенных пунктов: города Константиновка, Торецк, Украинск, поселок Очеретино, села Длинная Балка, Мемрик, Новобахмутовка, Новоукраинка, Уманское, Успеновка", - сообщили в полиции.

Как указано, повреждены 110 гражданских объектов - 91 жилой дом, агрофирма, медучреждение, школа, магазин, админздания, дома культуры, котельная, автомобили, ЛЭП.

Сегодня после полуночи российские войска ударили 8 ракетами по Покровскому району. Ранены три человека - в Мирнограде, Новогродовке и Шахово. Подверглись разрушениям 50 жилых домов, два здания больницы, предприятия, общежития, магазин, 26 гражданских авто - отметили в областной полиции в Telegram.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram, в Донецкой области россияне обстреляли Мирноград и Новогродовку.

По данным полиции, на Торецк россия сбросила КАБ-500 - ранила трех гражданских лиц, повредила 15 частных домов.

Авиаудар 500-килограммовой бомбой оккупанты нанесли по Константиновке. Двое мирных жителей получили травмы, повреждены 40 жилых домов, медучреждение, котельная, автомобили.

Еще один КАБ-500 захватчики выпустили по селу Длинная Балка. Есть раненый, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и 13 частных домов, админздание, учебное заведение, центр культуры и магазин.

В Мемрике в результате попадания управляемой авиабомбы повреждены 5 домов, в Новоукраинке - агропредприятие.

Украинск враг обстрелял из "Ураганов" - повредил 7 многоквартирных домов.

В результате артиллерийского налета в Успеновке повреждены 9 домов, админздание и учреждение культуры.

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