росіяни вбили п’ятьох полонених українських захисників на Гуляйпільському напрямку
На Гуляйпільському напрямку 27 листопада 2025 року російські військові розстріляли п'ятьох полонених українських захисників. Офіс Генпрокурора розслідує цю подію як порушення законів та звичаїв війни.
Вранці 27 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох українських захисників, які перебували у полоні та не могли чинити опір, повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
