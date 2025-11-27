росіяни вбили п’ятьох полонених українських захисників на Гуляйпільському напрямку

$42.300.10
Ексклюзив
15:25 • 3088 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 11722 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 10385 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 14243 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 11980 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 11219 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15485 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11190 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11161 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13732 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 2270 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 3098 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 11731 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 14251 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 9818 перегляди
росіяни вбили п’ятьох полонених українських захисників на Гуляйпільському напрямку

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На Гуляйпільському напрямку 27 листопада 2025 року російські військові розстріляли п'ятьох полонених українських захисників. Офіс Генпрокурора розслідує цю подію як порушення законів та звичаїв війни.

росіяни вбили п’ятьох полонених українських захисників на Гуляйпільському напрямку

Вранці 27 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох українських захисників, які перебували у полоні та не могли чинити опір, повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином 

– наголошують у відомстві. 

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Окупанти розстріляли 5 полонених військовослужбовців ЗСУ, розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора22.11.25, 17:38 • 6085 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Служба безпеки України
Україна