росіяни вбили п’ятьох полонених українських захисників на Гуляйпільському напрямку

Вранці 27 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох українських захисників, які перебували у полоні та не могли чинити опір, повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином – наголошують у відомстві.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

