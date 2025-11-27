россияне убили пятерых пленных украинских защитников на Гуляйпольском направлении
Киев • УНН
На Гуляйпольском направлении 27 ноября 2025 года российские военные расстреляли пятерых пленных украинских защитников. Офис Генпрокурора расследует это событие как нарушение законов и обычаев войны.
Утром 27 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении в Запорожской области российские военные расстреляли пятерых украинских защитников, которые находились в плену и не могли оказать сопротивление, сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением
Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
