Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
россияне убили пятерых пленных украинских защитников на Гуляйпольском направлении

Киев • УНН

 • 112 просмотра

На Гуляйпольском направлении 27 ноября 2025 года российские военные расстреляли пятерых пленных украинских защитников. Офис Генпрокурора расследует это событие как нарушение законов и обычаев войны.

россияне убили пятерых пленных украинских защитников на Гуляйпольском направлении

Утром 27 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении в Запорожской области российские военные расстреляли пятерых украинских защитников, которые находились в плену и не могли оказать сопротивление, сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением 

– отмечают в ведомстве. 

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
Служба безопасности Украины
Украина