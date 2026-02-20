росіяни на ТОТ розгорнули "пункти тимчасового розміщення" для примусової депортації українців в рф - ISW

росія, ймовірно, використовує "пункти тимчасового розміщення" (ПТР) для сприяння примусовому переміщенню українців у межах окупованих росією територій або їх депортації до рф під виглядом гуманітарної евакуації. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Так, окупаціне "запорізьке обласне управління міністерства надзвичайних ситуацій росії" повідомило, що 160 мешканців нещодавно окупованих населених пунктів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях прибули до ПТР в окупованій Запорізькій області. Зокрема, керівник окупаційної влади Запорізької області євген балицький повідомив, що в ПТР працюють російські волонтери та психологи, а також що на місці є фахівці, які допомагають з "оформленням документів".

росія використовувала ПТР у перший рік повномасштабного вторгнення для сприяння депортації українців до росії. ПТР здебільшого функціонували як "пункти фільтрації", де російська влада затримувала цивільних осіб України, допитувала їх про їхню лояльність і часто розпочинала процес депортації до росії. російська влада зазвичай доставляла цивільних осіб до ПТР під час примусової евакуації, яку російські ЗМІ та чиновники зображують як "гуманітарну евакуацію"