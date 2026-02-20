росіяни на ТОТ розгорнули "пункти тимчасового розміщення" для примусової депортації українців в рф - ISW

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 20224 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 38833 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 25427 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 41359 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 26783 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 38368 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 28350 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26550 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25897 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19298 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
0.8м/с
79%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку19 лютого, 20:57 • 23593 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 10637 перегляди
білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні19 лютого, 21:28 • 10737 перегляди
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон19 лютого, 22:31 • 13915 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist00:15 • 13718 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 26586 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 41353 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 38366 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 37513 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 49303 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 10674 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 23976 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 28335 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 27826 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 35502 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Економіст (журнал)
Starlink

росіяни на ТОТ розгорнули "пункти тимчасового розміщення" для примусової депортації українців в рф - ISW

Київ • УНН

 • 8 перегляди

росія, ймовірно, використовує "пункти тимчасового розміщення" для примусового переміщення українців на окупованих територіях або їх депортації до рф. Це робиться під виглядом "гуманітарної евакуації".

росіяни на ТОТ розгорнули "пункти тимчасового розміщення" для примусової депортації українців в рф - ISW

росія, ймовірно, використовує "пункти тимчасового розміщення" (ПТР) для сприяння примусовому переміщенню українців у межах окупованих росією територій або їх депортації до рф під виглядом гуманітарної евакуації. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Так, окупаціне "запорізьке обласне управління міністерства надзвичайних ситуацій росії" повідомило, що 160 мешканців нещодавно окупованих населених пунктів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях прибули до ПТР в окупованій Запорізькій області. Зокрема, керівник окупаційної влади Запорізької області євген балицький повідомив, що в ПТР працюють російські волонтери та психологи, а також що на місці є фахівці, які допомагають з "оформленням документів".

росія використовувала ПТР у перший рік повномасштабного вторгнення для сприяння депортації українців до росії. ПТР здебільшого функціонували як "пункти фільтрації", де російська влада затримувала цивільних осіб України, допитувала їх про їхню лояльність і часто розпочинала процес депортації до росії. російська влада зазвичай доставляла цивільних осіб до ПТР під час примусової евакуації, яку російські ЗМІ та чиновники зображують як "гуманітарну евакуацію"

- йдеться у статті.

Вказується, що ПТР у Запорізькій області, ймовірно, відтворюють багато процесів примусової евакуації та фільтрації, як і в інших ПТР на початку війни.

"Посилання балицького на "паперову роботу" свідчить про те, що російські чиновники та волонтери в цих ПТР можуть примусово видавати російські паспорти евакуйованим мешканцям", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що на окупованій території Криму росія нав'язує своє громадянство, позбавляючи людей можливості пересуватися, працювати та отримувати медичну допомогу без російських документів.

"М'яка" паспортизація: рф скасовує плату за оформлення російських документів на окупованій Луганщині05.08.25, 07:28 • 3918 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Інститут вивчення війни
Україна