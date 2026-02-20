россияне на ВОТ развернули "пункты временного размещения" для принудительной депортации украинцев в рф - ISW

россия, вероятно, использует "пункты временного размещения" (ПВР) для содействия принудительному перемещению украинцев в пределах оккупированных россией территорий или их депортации в рф под видом гуманитарной эвакуации. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Так, оккупационное "запорожское областное управление министерства чрезвычайных ситуаций россии" сообщило, что 160 жителей недавно оккупированных населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Запорожской областях прибыли в ПВР в оккупированной Запорожской области. В частности, руководитель оккупационных властей Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ПВР работают российские волонтеры и психологи, а также что на месте есть специалисты, которые помогают с "оформлением документов".

россия использовала ПВР в первый год полномасштабного вторжения для содействия депортации украинцев в россию. ПВР в основном функционировали как "пункты фильтрации", где российские власти задерживали гражданских лиц Украины, допрашивали их об их лояльности и часто начинали процесс депортации в россию. российские власти обычно доставляли гражданских лиц в ПВР во время принудительной эвакуации, которую российские СМИ и чиновники изображают как "гуманитарную эвакуацию"