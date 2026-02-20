россияне на ВОТ развернули "пункты временного размещения" для принудительной депортации украинцев в рф - ISW

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 20234 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 38855 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 25431 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 41372 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 26789 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 38375 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 28354 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26551 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 25897 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19299 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
0.8м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета19 февраля, 20:57 • 23593 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 10637 просмотра
Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне19 февраля, 21:28 • 10737 просмотра
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон19 февраля, 22:31 • 13915 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist00:15 • 13718 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 26591 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 41362 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 38371 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 37518 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 49306 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 10676 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 23976 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 28336 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 27826 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 35502 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The Economist
Старлинк

россияне на ВОТ развернули "пункты временного размещения" для принудительной депортации украинцев в рф - ISW

Киев • УНН

 • 12 просмотра

россия, вероятно, использует "пункты временного размещения" для принудительного перемещения украинцев на оккупированных территориях или их депортации в рф. Это делается под видом "гуманитарной эвакуации".

россияне на ВОТ развернули "пункты временного размещения" для принудительной депортации украинцев в рф - ISW

россия, вероятно, использует "пункты временного размещения" (ПВР) для содействия принудительному перемещению украинцев в пределах оккупированных россией территорий или их депортации в рф под видом гуманитарной эвакуации. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Так, оккупационное "запорожское областное управление министерства чрезвычайных ситуаций россии" сообщило, что 160 жителей недавно оккупированных населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Запорожской областях прибыли в ПВР в оккупированной Запорожской области. В частности, руководитель оккупационных властей Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ПВР работают российские волонтеры и психологи, а также что на месте есть специалисты, которые помогают с "оформлением документов".

россия использовала ПВР в первый год полномасштабного вторжения для содействия депортации украинцев в россию. ПВР в основном функционировали как "пункты фильтрации", где российские власти задерживали гражданских лиц Украины, допрашивали их об их лояльности и часто начинали процесс депортации в россию. российские власти обычно доставляли гражданских лиц в ПВР во время принудительной эвакуации, которую российские СМИ и чиновники изображают как "гуманитарную эвакуацию"

- говорится в статье.

Указывается, что ПВР в Запорожской области, вероятно, воспроизводят многие процессы принудительной эвакуации и фильтрации, как и в других ПВР в начале войны.

"Ссылка Балицкого на "бумажную работу" свидетельствует о том, что российские чиновники и волонтеры в этих ПВР могут принудительно выдавать российские паспорта эвакуированным жителям", - резюмируют в ISW.

Напомним

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что на оккупированной территории Крыма россия навязывает свое гражданство, лишая людей возможности передвигаться, работать и получать медицинскую помощь без российских документов.

«Мягкая» паспортизация: РФ отменяет плату за оформление российских документов на оккупированной Луганщине05.08.25, 07:28 • 3918 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Институт изучения войны
Украина