россияне на ВОТ развернули "пункты временного размещения" для принудительной депортации украинцев в рф - ISW
Киев • УНН
россия, вероятно, использует "пункты временного размещения" (ПВР) для содействия принудительному перемещению украинцев в пределах оккупированных россией территорий или их депортации в рф под видом гуманитарной эвакуации. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.
Детали
Так, оккупационное "запорожское областное управление министерства чрезвычайных ситуаций россии" сообщило, что 160 жителей недавно оккупированных населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Запорожской областях прибыли в ПВР в оккупированной Запорожской области. В частности, руководитель оккупационных властей Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ПВР работают российские волонтеры и психологи, а также что на месте есть специалисты, которые помогают с "оформлением документов".
россия использовала ПВР в первый год полномасштабного вторжения для содействия депортации украинцев в россию. ПВР в основном функционировали как "пункты фильтрации", где российские власти задерживали гражданских лиц Украины, допрашивали их об их лояльности и часто начинали процесс депортации в россию. российские власти обычно доставляли гражданских лиц в ПВР во время принудительной эвакуации, которую российские СМИ и чиновники изображают как "гуманитарную эвакуацию"
Указывается, что ПВР в Запорожской области, вероятно, воспроизводят многие процессы принудительной эвакуации и фильтрации, как и в других ПВР в начале войны.
"Ссылка Балицкого на "бумажную работу" свидетельствует о том, что российские чиновники и волонтеры в этих ПВР могут принудительно выдавать российские паспорта эвакуированным жителям", - резюмируют в ISW.
Напомним
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что на оккупированной территории Крыма россия навязывает свое гражданство, лишая людей возможности передвигаться, работать и получать медицинскую помощь без российских документов.
