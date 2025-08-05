«Мягкая» паспортизация: РФ отменяет плату за оформление российских документов на оккупированной Луганщине

Россия продолжает паспортизировать оккупированную Украину, используя административные рычаги и инструменты принуждения. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что на днях "министерство внутренних дел" так называемой "лнр" объявило об отмене платы за оформление российского паспорта в размере 4200 рублей для "определенных групп", проживающих во временно оккупированной Луганской области. Так, лица, проживающие в бывших странах СССР и имевшие гражданство Советского Союза, но сейчас являющиеся лицами без гражданства, поскольку не подали заявление на получение российского или украинского гражданства после распада Советского Союза, могут сделать это бесплатно.

Дети, лишенные родительской опеки, и сироты также могут подать заявление на получение российского гражданства без уплаты административного сбора. "лнр" также отменит плату для граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях и имеющих вид на "временное разрешение на проживание" - указывают в ISW.

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Там уточняют, что плата за подачу заявки "очень небольшая", но ее отмена, "вероятно, имеет целью снизить препятствия для получения российского гражданства для двух особо уязвимых групп населения" - пожилых людей, которые не подали заявки на новые документы на проживание после распада Советского Союза, и маленьких детей, которые не имеют согласия родителей или законного опекуна, который бы их опекал.

Российские оккупационные администрации использовали подобные административные стимулы для поддержки усилий по паспортизации в оккупированной Украине, обычно связывая льготы или определенный финансовый стимул с получением российского паспорта - отмечают аналитики.

Они делают вывод, что паспортизация является продолжением реализации долгосрочных стратегических целей России по созданию "условий для интеграции оккупированных украинских территорий в состав России" и искоренению украинской идентичности, "как физически, так и административно".

Напомним

российские оккупационные власти усиливают давление на жителей оккупированных территорий, требуя перерегистрировать SIM-карты с использованием российских документов, чтобы ускорить процесс паспортизации и усилить контроль над сетями связи.

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