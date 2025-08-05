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"М'яка" паспортизація: рф скасовує плату за оформлення російських документів на окупованій Луганщині

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

росія продовжує паспортизувати окуповані території України, використовуючи адміністративні важелі. На Луганщині скасовано плату за російський паспорт для осіб без громадянства та дітей-сиріт.

"М'яка" паспортизація: рф скасовує плату за оформлення російських документів на окупованій Луганщині

росія продовжує паспортизувати окуповану Україну, використовуючи адміністративні важелі та інструменти примусу. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що днями "міністерство внутрішніх справ" так званої "лнр" оголосило про скасування плати за оформлення російського паспорта у розмірі 4200 рублів для "певних груп", які проживають в тимчасово окупованій Луганській області. Так, особи, які проживають у колишніх країнах СРСР та мали громадянство Радянського Союзу, але наразі є особами без громадянства, оскільки не подали заяву на отримання російського чи українського громадянства після розпаду Радянського Союзу, можуть зробити це безкоштовно.

Діти, позбавлені батьківської опіки, та сироти також можуть подати заяву на отримання російського громадянства без сплати адміністративного збору. "лнр" також скасує плату для громадян України, які проживають на окупованих територіях і мають вид на "тимчасовий дозвіл на проживання"

- вказують в ISW.

Окупанти на ТОТ полюють на українців без російських паспортів - ЦНС25.06.25, 20:07 • 3499 переглядiв

Там уточнюють, що плата за подання заявки "дуже невелика", але її скасування, "ймовірно, має на меті знизити перешкоди для отримання російського громадянства для двох особливо вразливих груп населення" - людей похилого віку, які не подали заявки на нові документи на проживання після розпаду Радянського Союзу, та маленьких дітей, які не мають згоди батьків або законного опікуна, який би їх опікував.

Російські окупаційні адміністрації використовували подібні адміністративні стимули для підтримки зусиль щодо паспортизації в окупованій Україні, зазвичай пов'язуючи пільги або певний фінансовий стимул з отриманням російського паспорта

- зазначають аналітики.

Вони роблять висновок, що паспортизація є продовженням реалізації довгострокових стратегічних цілей росії щодо створення "умов для інтеграції окупованих українських територій до складу росії" та викорінення української ідентичності, "як фізично, так і адміністративно".

Нагадаємо

російська окупаційна влада посилює тиск на жителів окупованих територій, вимагаючи перереєструвати SIM-картки з використанням російських документів, щоб прискорити процес паспортизації та посилити контроль над мережами зв'язку.

На ТОТ Херсонщини батьків змушують отримувати паспорти рф під загрозою відібрати дітей 31.07.25, 03:35 • 4780 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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