Дронова атака рф на Павлоград забрала життя людини, 4 постраждалих: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині ударними дронами, внаслідок чого загинув 71-річний чоловік та четверо людей постраждали. Вогнем охопило 5 приватних будинків, один з яких зруйновано.
Цієї ночі російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині ударними дронами, одна людина загинула та четверо постраждали, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.
Вночі росіяни атакували Павлоград БпЛА. Загинув 71-річний місцевий. Ще четверо людей постраждали. Це чоловік і жінки. 54-річна місцева з опіками у важкому стані
За його даними, вогнем охопило 5 приватних будинків, один з яких зруйновано. Всі займання надзвичайники приборкали.
Через удар безпілотником, зі слів Гайваненка, пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Горіла прибудова до гаража. Пожежі були оперативно ліквідовані, зазначили у ДСНС.
Учора ввечері, повідомив Гайваненко, противник продовжував гатити по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто.
За його даними, над областю збито 6 ворожих безпілотників.
У ДСНС України показали наслідки.
