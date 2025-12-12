$42.280.10
Дронова атака рф на Павлоград забрала життя людини, 4 постраждалих: показали наслідки

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Вночі російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині ударними дронами, внаслідок чого загинув 71-річний чоловік та четверо людей постраждали. Вогнем охопило 5 приватних будинків, один з яких зруйновано.

Дронова атака рф на Павлоград забрала життя людини, 4 постраждалих: показали наслідки

Цієї ночі російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині ударними дронами, одна людина загинула та четверо постраждали, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Вночі росіяни атакували Павлоград БпЛА. Загинув 71-річний місцевий. Ще четверо людей постраждали. Це чоловік і жінки. 54-річна місцева з опіками у важкому стані

- написав Гайваненко.

За його даними, вогнем охопило 5 приватних будинків, один з яких зруйновано. Всі займання надзвичайники приборкали.

Через удар безпілотником, зі слів Гайваненка, пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Горіла прибудова до гаража. Пожежі були оперативно ліквідовані, зазначили у ДСНС.

Учора ввечері, повідомив Гайваненко, противник продовжував гатити по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто.

За його даними, над областю збито 6 ворожих безпілотників.

У ДСНС України показали наслідки.

Не лише Одеса, а й інші населені пункти без світла: показали наслідки атаки рф12.12.25, 08:35 • 906 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Павлоград