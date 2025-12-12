$42.280.10
Дроновая атака рф на Павлоград унесла жизнь человека, 4 пострадавших: показали последствия

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Ночью российские войска атаковали Павлоград на Днепропетровщине ударными дронами, в результате чего погиб 71-летний мужчина и четверо человек пострадали. Огнем охватило 5 частных домов, один из которых разрушен.

Дроновая атака рф на Павлоград унесла жизнь человека, 4 пострадавших: показали последствия

Этой ночью российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области ударными дронами, один человек погиб и четверо пострадали, сообщил в пятницу врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

Ночью россияне атаковали Павлоград БпЛА. Погиб 71-летний местный житель. Еще четыре человека пострадали. Это мужчина и женщины. 54-летняя местная жительница с ожогами в тяжелом состоянии

- написал Гайваненко.

По его данным, огнем охватило 5 частных домов, один из которых разрушен. Все возгорания чрезвычайники ликвидировали.

Из-за удара беспилотником, по словам Гайваненко, пожар произошел также в Васильковской громаде Синельниковщины. Горела пристройка к гаражу. Пожары были оперативно ликвидированы, указали в ГСЧС.

Вчера вечером, сообщил Гайваненко, противник продолжал бить по Никопольщине. Громко было в райцентре и Покровской громаде. Там повреждены частный дом и авто.

По его данным, над областью сбито 6 вражеских беспилотников.

В ГСЧС Украины показали последствия.

