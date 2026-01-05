росія вперше цього року вивела ракетоносій у море - Плетенчук

Уночі російські війська вперше від початку року вивели у відкрите море підводний човен-ракетоносій. Водночас загальна ситуація на морі суттєвих змін не зазнала. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє УНН.

За наявною інформацією, йдеться про перший у цьому році вихід підводного човна зі складу бойових кораблів.

Це перший вихід в цьому році. Чого б це не було взагалі. Зі складу бойового, тобто зі складу тих кораблів, які є носіями

За словами речника, інші одиниці флоту у море не виходили.

Решта одиниць, такі як патрульні кораблі або ракетні катери, вони в принципі не виходять