росія вперше цього року вивела ракетоносій у море - Плетенчук
Київ • УНН
російські війська вперше цього року вивели у відкрите море підводний човен-ракетоносій. Загальна ситуація на морі суттєвих змін не зазнала.
Уночі російські війська вперше від початку року вивели у відкрите море підводний човен-ракетоносій. Водночас загальна ситуація на морі суттєвих змін не зазнала. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє УНН.
Деталі
За наявною інформацією, йдеться про перший у цьому році вихід підводного човна зі складу бойових кораблів.
Це перший вихід в цьому році. Чого б це не було взагалі. Зі складу бойового, тобто зі складу тих кораблів, які є носіями
За словами речника, інші одиниці флоту у море не виходили.
Решта одиниць, такі як патрульні кораблі або ракетні катери, вони в принципі не виходять
Він також наголосив, що попри цей вихід різких змін в обстановці не зафіксовано.
Можу зазначити, що різких змін обстановка не зазнала
