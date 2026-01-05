$42.290.12
4 січня, 15:52 • 24353 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 50270 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 65755 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 50503 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 58784 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 60169 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64094 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57262 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 52012 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 68278 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
The Times

росія вперше цього року вивела ракетоносій у море - Плетенчук

Київ • УНН

 • 42 перегляди

російські війська вперше цього року вивели у відкрите море підводний човен-ракетоносій. Загальна ситуація на морі суттєвих змін не зазнала.

росія вперше цього року вивела ракетоносій у море - Плетенчук

Уночі російські війська вперше від початку року вивели у відкрите море підводний човен-ракетоносій. Водночас загальна ситуація на морі суттєвих змін не зазнала. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє УНН.

Деталі

За наявною інформацією, йдеться про перший у цьому році вихід підводного човна зі складу бойових кораблів.

Це перший вихід в цьому році. Чого б це не було взагалі. Зі складу бойового, тобто зі складу тих кораблів, які є носіями

- зазначив Плетенчук.

За словами речника, інші одиниці флоту у море не виходили.

Решта одиниць, такі як патрульні кораблі або ракетні катери, вони в принципі не виходять

- пояснив він.

Він також наголосив, що попри цей вихід різких змін в обстановці не зафіксовано.

Можу зазначити, що різких змін обстановка не зазнала

- додав Плетенчук.

Нагадаємо

Берегова охорона США призупинила переслідування танкера Bella 1, який підозрюють у порушенні санкцій проти Венесуели. Екіпаж судна намалював на борту російський прапор, що ускладнило операцію із захоплення.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніНовини Світу
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Венесуела
Сполучені Штати Америки