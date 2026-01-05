россия впервые в этом году вывела ракетоноситель в море - Плетенчук

Ночью российские войска впервые с начала года вывели в открытое море подводную лодку-ракетоносец. В то же время общая ситуация на море существенных изменений не претерпела. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает УНН.

По имеющейся информации, речь идет о первом в этом году выходе подводной лодки из состава боевых кораблей.

Это первый выход в этом году. Чего бы это ни было вообще. Из состава боевого, то есть из состава тех кораблей, которые являются носителями