россия впервые в этом году вывела ракетоноситель в море - Плетенчук
Киев • УНН
российские войска впервые в этом году вывели в открытое море подводную лодку-ракетоноситель. Общая ситуация на море существенных изменений не претерпела.
Ночью российские войска впервые с начала года вывели в открытое море подводную лодку-ракетоносец. В то же время общая ситуация на море существенных изменений не претерпела. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает УНН.
Детали
По имеющейся информации, речь идет о первом в этом году выходе подводной лодки из состава боевых кораблей.
Это первый выход в этом году. Чего бы это ни было вообще. Из состава боевого, то есть из состава тех кораблей, которые являются носителями
По словам спикера, другие единицы флота в море не выходили.
Остальные единицы, такие как патрульные корабли или ракетные катера, они в принципе не выходят
Он также подчеркнул, что несмотря на этот выход резких изменений в обстановке не зафиксировано.
Могу отметить, что резких изменений обстановка не претерпела
Напомним
