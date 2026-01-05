$42.290.12
4 января, 15:52 • 24340 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 50237 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 65733 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 50484 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 58768 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 60156 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 64085 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57260 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 52010 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 68274 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
россия впервые в этом году вывела ракетоноситель в море - Плетенчук

Киев • УНН

 • 28 просмотра

российские войска впервые в этом году вывели в открытое море подводную лодку-ракетоноситель. Общая ситуация на море существенных изменений не претерпела.

россия впервые в этом году вывела ракетоноситель в море - Плетенчук

Ночью российские войска впервые с начала года вывели в открытое море подводную лодку-ракетоносец. В то же время общая ситуация на море существенных изменений не претерпела. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает УНН.

Детали

По имеющейся информации, речь идет о первом в этом году выходе подводной лодки из состава боевых кораблей.

Это первый выход в этом году. Чего бы это ни было вообще. Из состава боевого, то есть из состава тех кораблей, которые являются носителями

- отметил Плетенчук.

По словам спикера, другие единицы флота в море не выходили.

Остальные единицы, такие как патрульные корабли или ракетные катера, они в принципе не выходят

- пояснил он.

Он также подчеркнул, что несмотря на этот выход резких изменений в обстановке не зафиксировано.

Могу отметить, что резких изменений обстановка не претерпела

- добавил Плетенчук.

Напомним

Береговая охрана США приостановила преследование танкера Bella 1, который подозревают в нарушении санкций против Венесуэлы. Экипаж судна нарисовал на борту российский флаг, что усложнило операцию по захвату.

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Венесуэла
Соединённые Штаты