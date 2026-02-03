росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні

кремль виступив із черговою різкою заявою на адресу західних країн, попередивши, що будь-які іноземні військові контингенти на території України стануть "законними цілями" для російської армії. Офіційна москва наголосила, що поява підрозділів НАТО чи окремих держав-членів Альянсу в зоні конфлікту призведе до прямого зіткнення з непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням Reuters, російська сторона розглядає можливе прибуття іноземних військових не як миротворчу чи допоміжну місію, а як прямий вступ у війну на боці Києва. російське керівництво зазначило, що їхні сили мають право атакувати такі підрозділи незалежно від їхньої ролі – чи то логістична підтримка, чи то безпосередня участь у бойових діях.

Іноземні сили в Україні будуть легітимними цілями– йдеться у заяві, яка з'явилася на тлі активізації дискусій у Європі щодо посилення оборонної підтримки України на початку 2026 року.

Реакція на дискусії про західні контингенти

Ця заява стала відповіддю на заклики деяких європейських лідерів розглянути варіанти присутності західних інструкторів або спеціалізованих підрозділів на українській території для захисту критичної інфраструктури та навчання персоналу.

У москві такі плани називають "небезпечною ескалацією", намагаючись чинити тиск на західні уряди, щоб ті відмовилися від глибшої залученості у війну. Аналітики зауважують, що подібна риторика кремля спрямована на залякування європейського виборця та створення розколу всередині НАТО.

