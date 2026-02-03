росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні

$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 2200 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 5574 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 11782 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 11196 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 9840 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 10200 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 17160 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24117 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 38881 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60771 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.2м/с
76%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto2 лютого, 12:47 • 15661 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі2 лютого, 13:05 • 10342 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 8966 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 8024 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 10038 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 11782 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 10078 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 17160 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 56010 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 32456 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Джеффрі Епштайн
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Польща
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 3288 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 5878 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 6578 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 8078 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 9020 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Times
Instagram

росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Росія попередила, що іноземні військові контингенти в Україні стануть "законними цілями" для російської армії. москва розглядає прибуття іноземних військових як прямий вступ у війну.

росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні

кремль виступив із черговою різкою заявою на адресу західних країн, попередивши, що будь-які іноземні військові контингенти на території України стануть "законними цілями" для російської армії. Офіційна москва наголосила, що поява підрозділів НАТО чи окремих держав-членів Альянсу в зоні конфлікту призведе до прямого зіткнення з непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням Reuters, російська сторона розглядає можливе прибуття іноземних військових не як миротворчу чи допоміжну місію, а як прямий вступ у війну на боці Києва. російське керівництво зазначило, що їхні сили мають право атакувати такі підрозділи незалежно від їхньої ролі – чи то логістична підтримка, чи то безпосередня участь у бойових діях.

Зеленський та фон дер Ляєн зідзвонилися перед новим раундом тристоронніх переговорів в Абу-Дабі: про що говорили02.02.26, 17:02 • 2384 перегляди

Іноземні сили в Україні будуть легітимними цілями– йдеться у заяві, яка з'явилася на тлі активізації дискусій у Європі щодо посилення оборонної підтримки України на початку 2026 року.

Реакція на дискусії про західні контингенти

Ця заява стала відповіддю на заклики деяких європейських лідерів розглянути варіанти присутності західних інструкторів або спеціалізованих підрозділів на українській території для захисту критичної інфраструктури та навчання персоналу.

У москві такі плани називають "небезпечною ескалацією", намагаючись чинити тиск на західні уряди, щоб ті відмовилися від глибшої залученості у війну. Аналітики зауважують, що подібна риторика кремля спрямована на залякування європейського виборця та створення розколу всередині НАТО. 

Спецпосланець США Віткофф проведе переговори з рф та Україною в Абу-Дабі - ЗМІ02.02.26, 15:31 • 3452 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Reuters
НАТО
Європа
Україна
Київ