Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине

Кремль выступил с очередным резким заявлением в адрес западных стран, предупредив, что любые иностранные военные контингенты на территории Украины станут "законными целями" для российской армии. Официальная Москва подчеркнула, что появление подразделений НАТО или отдельных государств-членов Альянса в зоне конфликта приведет к прямому столкновению с непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению Reuters, российская сторона рассматривает возможное прибытие иностранных военных не как миротворческую или вспомогательную миссию, а как прямое вступление в войну на стороне Киева. Российское руководство отметило, что их силы имеют право атаковать такие подразделения независимо от их роли – будь то логистическая поддержка или непосредственное участие в боевых действиях.

Зеленский и фон дер Ляйен созвонились перед новым раундом трехсторонних переговоров в Абу-Даби: о чем говорили

Иностранные силы в Украине будут легитимными целями – говорится в заявлении, которое появилось на фоне активизации дискуссий в Европе относительно усиления оборонной поддержки Украины в начале 2026 года.

Реакция на дискуссии о западных контингентах

Это заявление стало ответом на призывы некоторых европейских лидеров рассмотреть варианты присутствия западных инструкторов или специализированных подразделений на украинской территории для защиты критической инфраструктуры и обучения персонала.

В Москве такие планы называют "опасной эскалацией", пытаясь оказать давление на западные правительства, чтобы те отказались от более глубокого вовлечения в войну. Аналитики отмечают, что подобная риторика Кремля направлена на запугивание европейского избирателя и создание раскола внутри НАТО.

Спецпосланник США Виткофф проведет переговоры с рф и Украиной в Абу-Даби - СМИ