Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине
Киев • УНН
Россия предупредила, что иностранные военные контингенты в Украине станут «законными целями» для российской армии. Москва рассматривает прибытие иностранных военных как прямое вступление в войну.
Кремль выступил с очередным резким заявлением в адрес западных стран, предупредив, что любые иностранные военные контингенты на территории Украины станут "законными целями" для российской армии. Официальная Москва подчеркнула, что появление подразделений НАТО или отдельных государств-членов Альянса в зоне конфликта приведет к прямому столкновению с непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности. Об этом пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению Reuters, российская сторона рассматривает возможное прибытие иностранных военных не как миротворческую или вспомогательную миссию, а как прямое вступление в войну на стороне Киева. Российское руководство отметило, что их силы имеют право атаковать такие подразделения независимо от их роли – будь то логистическая поддержка или непосредственное участие в боевых действиях.
Иностранные силы в Украине будут легитимными целями – говорится в заявлении, которое появилось на фоне активизации дискуссий в Европе относительно усиления оборонной поддержки Украины в начале 2026 года.
Реакция на дискуссии о западных контингентах
Это заявление стало ответом на призывы некоторых европейских лидеров рассмотреть варианты присутствия западных инструкторов или специализированных подразделений на украинской территории для защиты критической инфраструктуры и обучения персонала.
В Москве такие планы называют "опасной эскалацией", пытаясь оказать давление на западные правительства, чтобы те отказались от более глубокого вовлечения в войну. Аналитики отмечают, что подобная риторика Кремля направлена на запугивание европейского избирателя и создание раскола внутри НАТО.
