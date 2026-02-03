Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине

$42.810.04
20:49 • 2130 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 5512 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 11740 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 11164 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 9792 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 10188 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 17132 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24100 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 38862 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 60764 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Популярные новости
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto2 февраля, 12:47 • 15661 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля2 февраля, 13:05 • 10342 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 8966 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 8024 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 10038 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo18:38 • 11740 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 10042 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 17132 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 55961 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 32445 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Денис Шмыгаль
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Польша
Швейцария
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto19:01 • 3274 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 5858 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 6560 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 8032 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 8974 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Таймс
Instagram

Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Россия предупредила, что иностранные военные контингенты в Украине станут «законными целями» для российской армии. Москва рассматривает прибытие иностранных военных как прямое вступление в войну.

Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине

Кремль выступил с очередным резким заявлением в адрес западных стран, предупредив, что любые иностранные военные контингенты на территории Украины станут "законными целями" для российской армии. Официальная Москва подчеркнула, что появление подразделений НАТО или отдельных государств-членов Альянса в зоне конфликта приведет к прямому столкновению с непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению Reuters, российская сторона рассматривает возможное прибытие иностранных военных не как миротворческую или вспомогательную миссию, а как прямое вступление в войну на стороне Киева. Российское руководство отметило, что их силы имеют право атаковать такие подразделения независимо от их роли – будь то логистическая поддержка или непосредственное участие в боевых действиях.

Зеленский и фон дер Ляйен созвонились перед новым раундом трехсторонних переговоров в Абу-Даби: о чем говорили02.02.26, 17:02 • 2384 просмотра

Иностранные силы в Украине будут легитимными целями – говорится в заявлении, которое появилось на фоне активизации дискуссий в Европе относительно усиления оборонной поддержки Украины в начале 2026 года.

Реакция на дискуссии о западных контингентах

Это заявление стало ответом на призывы некоторых европейских лидеров рассмотреть варианты присутствия западных инструкторов или специализированных подразделений на украинской территории для защиты критической инфраструктуры и обучения персонала.

В Москве такие планы называют "опасной эскалацией", пытаясь оказать давление на западные правительства, чтобы те отказались от более глубокого вовлечения в войну. Аналитики отмечают, что подобная риторика Кремля направлена на запугивание европейского избирателя и создание раскола внутри НАТО. 

Спецпосланник США Виткофф проведет переговоры с рф и Украиной в Абу-Даби - СМИ02.02.26, 15:31 • 3452 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Reuters
НАТО
Европа
Украина
Киев