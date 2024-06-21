росія може взяти участь у Другому Саміті миру за форматом “зернової угоди”
Київ • УНН
рф може взяти участь у другому Всесвітньому саміті у форматі "зернової угоди" за сприяння Туреччини та ООН. Водночас Україна не бажає прямих контактів з росією через її злочини та стратегічні цілі зі знищення української держави.
Київ не зацікавлений у прямих контактах з росією, участь рф у другому Саміті миру може бути розглянута в рамках формату, схожого на Чорноморську зернову ініціативу. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі телемарафону, передає УНН.
У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи, коли Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, а Туреччина і ООН вели перемовини з росією.І угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН та Україною, а також Туреччиною, ООН та росією – так зліпилася угода
Проте, за словами Кулеби, Україна "не має бажання" до прямих контактів з росією через її численні злочини та стратегічну мету москви знищити Українську державу.
"Саме тому кінцева перемога має полягати в тому, що буде створена реальність, в якій росія буде не здатна повторити напад на Україну", – сказав Кулеба.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Дипломати обговорили надання більших можливостей українській ППО та посилення безпеки для всього регіону.