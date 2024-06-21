Кулеба обговорив із главою МЗС Польщі надання більших можливостей українській ППО
Київ • УНН
Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Польщі надання більших можливостей для протиповітряної оборони України та зміцнення безпеки в усьому регіоні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Дипломати обговорили надання більших можливостей українській ППО та посилення безпеки для всього регіону. Про це Кулеба написав у соцмережі X, передає УНН.
Я мав розмову з Радославом Сікорським, аби підтвердити міцне українсько-польське партнерство. Ми зосередилися на рішеннях щодо надання більших можливостей українській протиповітряній обороні та посилення безпеки не лише для України, але й для всього регіону
За його словами, безпекова співпраця з Польщею продовжить зміцнюватися хорошими темпами.
Сторони також скоординували кроки напередодні Європейської Ради та Вашингтонського саміту НАТО.
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