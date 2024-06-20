Україна провела переговори з Польщею на рівні міністрів: ішлося про євроінтеграцію та відновлення
Київ • УНН
Україна провела переговори з Польщею на рівні міністрів розвитку, ішлося про євроінтеграцію та відновлення
Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури посилює співпрацю з Польщею, пише УНН з посиланням на Мінвідновлення.
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На зустрічі з міністром розвитку і технологій Польщі Кшиштофом Пашиком команда міністерства на чолі з в.о. міністра Василем Шкураковим представили поточну ситуацію в Україні на шляху до євроінтеграції, а також пріоритетні напрямки, у яких працює Міністерство відновлення для подолання наслідків російської агресії.
У міністерстві перечислили:
- На першому місці - підготовка до опалювального сезону. Відновлення енергогенерації, забезпечення стабільного тепло- та водопостачання. Ключовим рішенням для такого швидкого заміщення є розподілена (децентралізована) генерація. "Зараз команда Міністерства максимально сконцентрована на пошуку фінансування та постачання когенераційних установок, які є оптимальним варіантом для живлення критичної інфраструктури українських міст електричною енергією та теплом одночасно", - вказано у повідомленні.
- Житлово-комунальне господарство: ремонт та відбудова пошкодженого та зруйнованого житла для 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб і 6,5 млн українців, які були змушені покинути країну.
- Транспорт і логістика: відбудова та захист доріг і мостів, залізниць, прикордонних пунктів і внутрішніх водних шляхів. Для залучення європейського, й зокрема польского бізнесу, важливо максимально поєднати з Євросоюзом логістичні шляхи.
- Соціальна інфраструктура та послуги: захист та відновлення закладів освіти та охорони здоров’я, зокрема будівництво бомбосховищ.
- Промисловість і послуги: підтримка виробництва, торгівлі та агробізнесу. І міжгалузеві потреби, такі як гуманітарне розмінування та телекомунікації.
Україна та Польща провели перемовини щодо поглиблення співпраці - Міноборони 19.06.24, 20:24 • 100303 перегляди