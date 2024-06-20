Министерство развития громад территорий и инфраструктуры усиливает сотрудничество с Польшей, пишет УНН со ссылкой на Минвосстановление.

Детали

На встрече с министром развития и технологий Польши Кшиштофом Пашиком команда министерства во главе с и.о. министра Василием Шкураковым представили текущую ситуацию в Украине на пути к евроинтеграции, а также приоритетные направления, в которых работает Министерство восстановления для преодоления последствий российской агрессии.

В министерстве перечислили:

На первом месте - подготовка к отопительному сезону. Восстановление энергогенерации, обеспечение стабильного тепло- и водоснабжения. Ключевым решением для такого быстрого замещения является распределенная (децентрализованная) генерация. "Сейчас команда Министерства максимально сконцентрирована на поиске финансирования и поставках когенерационных установок, которые являются оптимальным вариантом для питания критической инфраструктуры украинских городов электрической энергией и теплом одновременно", - указано в сообщении.

Жилищно-коммунальное хозяйство: ремонт и восстановление поврежденного и разрушенного жилья для 3,5 млн внутренне перемещенных лиц и 6,5 млн украинцев, которые были вынуждены покинуть страну.

Транспорт и логистика: восстановление и защита дорог и мостов, железных дорог, пограничных пунктов и внутренних водных путей. Для привлечения европейского, и в частности польского бизнеса, важно максимально совместить с Евросоюзом логистические пути.

Социальная инфраструктура и услуги: защита и восстановление учреждений образования и здравоохранения, в частности строительство бомбоубежищ.

Промышленность и услуги: поддержка производства, торговли и агробизнеса. И межотраслевые потребности, такие как гуманитарное разминирование и телекоммуникации.

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