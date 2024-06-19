Украина и Польша провели переговоры по углублению сотрудничества - Минобороны

В Киеве состоялись переговоры между представителями Министерства обороны Украины и правительственным уполномоченным Польши по вопросам восстановления Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Украинскую делегацию возглавил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, который выразил благодарность польской стороне за всестороннюю помощь.

В свою очередь, правительственный уполномоченный Польши по вопросам восстановления Украины Павел Коваль, подчеркнул, что целью его команды является координация усилий с украинской стороной для оказания поддержки нашему государству. По его словам, работа ведется как на центральном, так и на региональном уровнях.

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Украинская делегация ознакомила польских партнеров с текущей ситуацией на поле боя и насущными потребностями Сил обороны. Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подчеркнул, что Украина нуждается больше систем противовоздушной обороны и дальнобойного оружия - резюмировали в Минобороны.

В то же время заместитель министра обороны Украины Александр Балануца обратил внимание на важность привлечения инвестиций партнеров в украинское оборонное производство и развитие совместных производств.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыголь встретился в Киеве с маршалом польского Сейма Шимоном Головней, обсудив энергетическое сотрудничество, интеграцию страны в ЕС и двусторонние инфраструктурные проекты.