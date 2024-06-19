Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с маршалком польского Сейма в Киеве, где обсудил ситуацию на фронте, сотрудничество в сфере противовоздушной обороны, Глобальный саммит мира, двустороннее соглашение о безопасности, заявку Украины на членство в ЕС и поддержку членства Украины в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней, который сегодня находится с визитом в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.
Детали
Во время встречи с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней рассказал о ситуации на фронте и российском воздушном терроре. Обсудили сотрудничество для защиты украинского неба
Кроме того, стороны обсудили результаты Глобального саммита мира, а также подготовку к подписанию двустороннего соглашения по безопасности.
Спасибо за польскую адвокацию относительно украинского будущего членства в ЕС. Мы действительно чувствуем эту поддержку со стороны Польши, и я надеюсь на положительное решение Евросоюза до конца июня. Нам нужна также ваша поддержка накануне саммита НАТО
Спикер Сейма Польши прибыл с первым визитом в Киев19 июня 2024, 08:52 • 27847 просмотров