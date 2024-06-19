Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней, который сегодня находится с визитом в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

Во время встречи с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней рассказал о ситуации на фронте и российском воздушном терроре. Обсудили сотрудничество для защиты украинского неба - рассказал президент.

Кроме того, стороны обсудили результаты Глобального саммита мира, а также подготовку к подписанию двустороннего соглашения по безопасности.

Спасибо за польскую адвокацию относительно украинского будущего членства в ЕС. Мы действительно чувствуем эту поддержку со стороны Польши, и я надеюсь на положительное решение Евросоюза до конца июня. Нам нужна также ваша поддержка накануне саммита НАТО - подытожил Владимир Зеленский.

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