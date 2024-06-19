Зеленський обговорив підписання безпекової угоди з маршалком Сейму Польщі
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з маршалком польського Сейму в Києві, де обговорив ситуацію на фронті, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, Глобальний саміт миру, двосторонню угоду про безпеку, заявку України на членство в ЄС та підтримку членства України в НАТО.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею, який сьогодні перебуває з візитом у Києві. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі.
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Під час зустрічі з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею розповів про ситуацію на фронті та російський повітряний терор. Обговорили співпрацю для захисту українського неба
Окрім того, сторони обговорили результати Глобального саміту миру, а також підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди.
Дякую за польську адвокацію щодо українського майбутнього членства в ЄС. Ми справді відчуваємо цю підтримку з боку Польщі, і я сподіваюся на позитивне рішення Євросоюзу до кінця червня. Нам потрібна також ваша підтримка напередодні саміту НАТО
Спікер Сейму Польщі прибув з першим візитом до Києва19.06.24, 11:52 • 30170 переглядiв