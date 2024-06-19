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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6314 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Зеленський обговорив підписання безпекової угоди з маршалком Сейму Польщі

Київ • УНН

 • 22068 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з маршалком польського Сейму в Києві, де обговорив ситуацію на фронті, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, Глобальний саміт миру, двосторонню угоду про безпеку, заявку України на членство в ЄС та підтримку членства України в НАТО.

Зеленський обговорив підписання безпекової угоди з маршалком Сейму Польщі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею, який сьогодні перебуває з візитом у Києві. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі.

Деталі

Під час зустрічі з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею розповів про ситуацію на фронті та російський повітряний терор. Обговорили співпрацю для захисту українського неба

- розповів президент. 

Окрім того, сторони обговорили результати Глобального саміту миру, а також підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Дякую за польську адвокацію щодо українського майбутнього членства в ЄС. Ми справді відчуваємо цю підтримку з боку Польщі, і я сподіваюся на позитивне рішення Євросоюзу до кінця червня. Нам потрібна також ваша підтримка напередодні саміту НАТО

- підсумував Володимир Зеленський.

Спікер Сейму Польщі прибув з першим візитом до Києва19.06.24, 11:52 • 30170 переглядiв

Володимир Омельченко

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