Спікер Сейму Польщі прибув з першим візитом до Києва
Київ • УНН
Маршалок польського Сейму Шимон Головня перебуває в Україні з першим візитом до Києва на посаді.
Маршалок польського Сейму Шимон Головня перебуває в Україні з першим візитом до Києва на посаді, повідомила у середу заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк, пише УНН.
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"В Україні маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Це перший візит нового спікера Сейму Польщі до нашої країни", - повідомила віцеспікер ВР у X.
Кондратюк відзначила цінність того, що свій візит спікер Сейму Польщі розпочав з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті воїнам, загиблим за Україну, яка знаходиться біля Михайлівської площі.
"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки дружніх українсько-польських відносин!" - наголосила вона.
Спікер парламенту Литви прибула з візитом до Києва18.06.24, 09:23 • 40653 перегляди