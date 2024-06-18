Спікер парламенту Литви прибула з візитом до Києва
Київ • УНН
Спікер литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен відвідала Україну, щоб підтвердити підтримку Литвою перемоги України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.
Спікер литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен прибула до Києва, повідомила у вівторок заступниця голова Верховної Ради Олена Кондратюк, пише УНН.
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"В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!" - вказала віцеспікерка Верховної Ради у X.
Сама спікерка Сейму Литви зазначила у X, що рада повернутися до Києва, "щоб підтвердити непохитну підтримку Сеймом Литви перемоги України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції".
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