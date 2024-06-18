Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен прибыла в Киев, сообщила во вторник заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, пишет УНН.

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"В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Встретила госпожу спикера на Киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений!" - указала вице-спикер Верховной Рады в X.

Сама спикер Сейма Литвы отметила в X, что рада вернуться в Киев, "чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Сеймом Литвы победы Украины и ее пути к европейской и евроатлантической интеграции".

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