Маршалок польского Сейма Шимон Головня находится в Украине с первым визитом в Киев в должности, сообщила в среду заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, пишет УНН.

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"В Украине маршалок Сейма Польши Шимон Головня. Это первый визит нового спикера Сейма Польши в нашу страну", - сообщила вице-спикер ВР в X.

Кондратюк отметила ценность того, что свой визит спикер Сейма Польши начал с чествования и возложения цветов к Стене памяти воинам, погибшим за Украину, которая находится возле Михайловской площади.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки дружеских украинско-польских отношений!" - подчеркнула она.

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