Україна та Польща провели перемовини щодо поглиблення співпраці - Міноборони
Київ • УНН
Україна та Польща провели переговори у Києві з метою координації зусиль Польщі щодо всебічної підтримки та відновлення України, обговоривши нагальні військові потреби, спільне оборонне виробництво та двостороннє співробітництво.
У Києві відбулися переговори між представниками Міністерства оборони України та урядовим уповноваженим Польщі з питань відбудови України. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.
Деталі
Українську делегацію очолив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який висловив подяку польській стороні за всебічну допомогу.
Своєю чергою, урядовий уповноважений Польщі з питань відбудови України Павел Коваль, підкреслив, що метою його команди є координація зусиль з українською стороною для надання підтримки нашій державі. За його словами, робота ведеться як на центральному, так і на регіональному рівнях.
Зеленський обговорив підписання безпекової угоди з маршалком Сейму Польщі19.06.24, 15:19 • 22068 переглядiв
Українська делегація ознайомила польських партнерів з поточною ситуацією на полі бою та нагальними потребами Сил оборони. Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї
Водночас заступник міністра оборони України Олександр Балануца звернув увагу на важливість залучення інвестицій партнерів в українське оборонне виробництво та розвиток спільних виробництв.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з маршалком польського Сейму Шимоном Головнею, обговоривши енергетичну співпрацю, інтеграцію країни до ЄС та двосторонні інфраструктурні проєкти.