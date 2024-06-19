Шмигаль обговорив відновлення української енергетики з маршалком Сейму Польщі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з маршалком польського Сейму Шимоном Головною, обговоривши енергетичну співпрацю, інтеграцію України до ЄС, підтримку проти російської агресії та двосторонні інфраструктурні проекти за подальшої допомоги Польщі.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею, який сьогодні перебуває з візитом у Києві. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави уряду в Telegram.
Деталі
Під час зустріч Шмигаль подякував за участь Польщі в Глобальному саміті миру та підтримку пунктів Формули миру. А також за підтримку в протидії російській агресії, підтримку євроінтеграції та відкриття перемовин про вступ України в ЄС.
Обговорили ситуацію в енергетичному секторі та відбудову українських енергооб’єктів. Відзначив ефективність оновленого торік українсько-польського інтерконектора. Це додає надійності в роботі української енергосистеми як частини європейської енергомережі
Також український прем'єр-міністр розповів про плани з розбудови децентралізованої енергомережі. За його словами, Київ розраховує на підтримку й допомогу Польщі, адже це підвищить захист проти російських ракет і дронів.
Спікер Сейму Польщі прибув з першим візитом до Києва19.06.24, 11:52 • 30170 переглядiв
Окремо проговорили наші двосторонні проєкти у сфері інфраструктури. Отримав запевнення, що Польща надалі підтримуватиме їх реалізацію
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком польського Сейму в Києві. Сторони обговорили ситуацію на фронті, співпрацю у сфері протиповітряної оборони та двосторонню угоду про безпеку.