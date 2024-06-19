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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль обсудил восстановление украинской энергетики с маршалком Сейма Польши

Шмыгаль обсудил восстановление украинской энергетики с маршалком Сейма Польши

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 14:15  •  20834 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с маршалком польского Сейма Шимоном Головной, обсудив энергетическое сотрудничество, интеграцию Украины в ЕС, поддержку против российской агрессии и двусторонние инфраструктурные проекты при дальнейшей помощи Польши.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней, который сегодня находится с визитом в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы правительства в Telegram.

Детали

Во время встречи Шмыгаль поблагодарил за участие Польши в Глобальном саммите мира и поддержку пунктов Формулы мира. А также за поддержку в противодействии российской агрессии, поддержку евроинтеграции и открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Обсудили ситуацию в энергетическом секторе и восстановление украинских энергообъектов. Отметил эффективность обновленного в прошлом году украинско-польского интерконнектора. Это добавляет надежности в работе украинской энергосистемы как части европейской энергосети

- резюмировал Шмыгаль. 

Также украинский премьер-министр рассказал о планах по развитию децентрализованной энергосети. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку и помощь Польши, ведь это повысит защиту против российских ракет и дронов.

Спикер Сейма Польши прибыл с первым визитом в Киев19 июня 2024, 08:52 • 28479 просмотров

Отдельно проговорили наши двусторонние проекты в сфере инфраструктуры. Получил заверения, что Польша в дальнейшем будет поддерживать их реализацию

- подытожил Денис Шмыгаль. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалком польского Сейма в Киеве. Стороны обсудили ситуацию на фронте, сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и двустороннее соглашение о безопасности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
kievКиев
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