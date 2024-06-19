Шмыгаль обсудил восстановление украинской энергетики с маршалком Сейма Польши

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней, который сегодня находится с визитом в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы правительства в Telegram.

Детали

Во время встречи Шмыгаль поблагодарил за участие Польши в Глобальном саммите мира и поддержку пунктов Формулы мира. А также за поддержку в противодействии российской агрессии, поддержку евроинтеграции и открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Обсудили ситуацию в энергетическом секторе и восстановление украинских энергообъектов. Отметил эффективность обновленного в прошлом году украинско-польского интерконнектора. Это добавляет надежности в работе украинской энергосистемы как части европейской энергосети - резюмировал Шмыгаль.

Также украинский премьер-министр рассказал о планах по развитию децентрализованной энергосети. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку и помощь Польши, ведь это повысит защиту против российских ракет и дронов.

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Отдельно проговорили наши двусторонние проекты в сфере инфраструктуры. Получил заверения, что Польша в дальнейшем будет поддерживать их реализацию - подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалком польского Сейма в Киеве. Стороны обсудили ситуацию на фронте, сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и двустороннее соглашение о безопасности.