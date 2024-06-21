Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Дипломаты обсудили предоставление больших возможностей украинской ПВО и усиление безопасности для всего региона. Об этом Кулеба написал в соцсети X, передает УНН.

Я разговаривал с Радославом Сикорским, чтобы подтвердить прочное украинско-польское партнерство. Мы сосредоточились на решениях по предоставлению больших возможностей украинской против воздушной обороне и усилению безопасности не только для Украины, но и для всего региона - написал Кулеба.

По его словам, сотрудничество в сфере безопасности с Польшей продолжит укрепляться хорошими темпами.

Стороны также скоординировали шаги в преддверии Европейского совета и Вашингтонского саммита НАТО.

Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении