Киев • УНН
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Польши предоставление больших возможностей для противовоздушной обороны Украины и укрепления безопасности во всем регионе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Дипломаты обсудили предоставление больших возможностей украинской ПВО и усиление безопасности для всего региона. Об этом Кулеба написал в соцсети X, передает УНН.
Я разговаривал с Радославом Сикорским, чтобы подтвердить прочное украинско-польское партнерство. Мы сосредоточились на решениях по предоставлению больших возможностей украинской против воздушной обороне и усилению безопасности не только для Украины, но и для всего региона
По его словам, сотрудничество в сфере безопасности с Польшей продолжит укрепляться хорошими темпами.
Стороны также скоординировали шаги в преддверии Европейского совета и Вашингтонского саммита НАТО.
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