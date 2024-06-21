Киев не заинтересован в прямых контактах с Россией, участие рф во втором саммите мира может быть рассмотрено в рамках формата, похожего на Черноморскую зерновую инициативу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе, когда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, а Турция и ООН вели переговоры с Россией.И соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной – а также Турцией, ООН и Россией-так слепилось соглашение - отметил Кулеба.

Однако, по словам Кулебы, Украина "не имеет желания" к прямым контактам с Россией из-за ее многочисленных преступлений и стратегической цели Москвы уничтожить Украинское государство.

"Именно поэтому конечная победа должна заключаться в том, что будет создана реальность, в которой Россия будет не способна повторить нападение на Украину", – сказал Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Дипломаты обсудили предоставление больших возможностей украинской ПВО и усиление безопасности для всего региона.