росія може призупинити зниження процентних ставок через інфляцію та атаки на НПЗ - Bloomberg

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 3172 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 7986 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 6160 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 15355 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 9540 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 12382 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 16967 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 30887 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29372 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29679 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5м/с
86%
742мм
Популярнi новини
Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму23 жовтня, 22:49 • 13308 перегляди
Правоохоронці затримали 9 осіб, які продавали "трофейну" зброю в Україні: вилучили гранатомети й автоматиPhoto23 жовтня, 23:15 • 13720 перегляди
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39 • 10712 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters24 жовтня, 01:38 • 13613 перегляди
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 02:49 • 14254 перегляди
Публікації
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 15355 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 35954 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 56410 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 49347 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 43318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Кір Стармер
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Кіровоградська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 3044 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 20285 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 24868 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 35068 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 43245 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

росія може призупинити зниження процентних ставок через інфляцію та атаки на НПЗ - Bloomberg

Київ • УНН

 • 992 перегляди

росія може призупинити або уповільнити цикл зниження процентних ставок цього тижня через посилення ризиків інфляції та загрозу підвищення податків. Це пов'язано з атаками України на російські нафтопереробні заводи, що призвело до зростання цін на бензин.

росія може призупинити зниження процентних ставок через інфляцію та атаки на НПЗ - Bloomberg

росія може призупинити або уповільнити цикл зниження процентних ставок цього тижня. Причиною є посилення ризиків інфляції та загроза підвищення податків через атаки України на російські нафтопереробні заводи, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Попри те, що російська економіка страждає від високих витрат на позики, які центральний банк на чолі з ельвірою набіулліною почав знижувати лише в червні, економісти висловлюють обережність. Приблизно половина з них прогнозує зниження ключової ставки з поточного рівня 17%, а решта не передбачає жодних змін.

Очікується, що центральний банк оголосить своє рішення о 13:30 за московським часом, а о 15:00 відбудеться брифінг.

Головний економіст московської компанії Renaissance Capital андрій мелащенко вважає, що центральний банк або залишить ставки без змін, або діятиме більш обережно, знизивши їх на піввідсотка після вересневого зниження на один відсоток.

Водночас ситуація на ринку палива в росії залишається нестабільною через небажання кремля йти на переговори та українські удари по нафтопереробних підприємствах у відповідь на російські обстріли України, які призводять до численних жертв.

Ціни на бензин у вересні підскочили на 3% і цього місяця зросли ще на 2%.

рф знов обійшла санкції, отримавши західні технології для захисту атомних підводних човнів - WP24.10.25, 10:28 • 1216 переглядiв

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
Україна