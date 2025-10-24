росія може призупинити зниження процентних ставок через інфляцію та атаки на НПЗ - Bloomberg
росія може призупинити або уповільнити цикл зниження процентних ставок цього тижня через посилення ризиків інфляції та загрозу підвищення податків. Це пов'язано з атаками України на російські нафтопереробні заводи, що призвело до зростання цін на бензин.
росія може призупинити або уповільнити цикл зниження процентних ставок цього тижня. Причиною є посилення ризиків інфляції та загроза підвищення податків через атаки України на російські нафтопереробні заводи, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Попри те, що російська економіка страждає від високих витрат на позики, які центральний банк на чолі з ельвірою набіулліною почав знижувати лише в червні, економісти висловлюють обережність. Приблизно половина з них прогнозує зниження ключової ставки з поточного рівня 17%, а решта не передбачає жодних змін.
Очікується, що центральний банк оголосить своє рішення о 13:30 за московським часом, а о 15:00 відбудеться брифінг.
Головний економіст московської компанії Renaissance Capital андрій мелащенко вважає, що центральний банк або залишить ставки без змін, або діятиме більш обережно, знизивши їх на піввідсотка після вересневого зниження на один відсоток.
Водночас ситуація на ринку палива в росії залишається нестабільною через небажання кремля йти на переговори та українські удари по нафтопереробних підприємствах у відповідь на російські обстріли України, які призводять до численних жертв.
Ціни на бензин у вересні підскочили на 3% і цього місяця зросли ще на 2%.
