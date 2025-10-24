россия может приостановить снижение процентных ставок из-за инфляции и атак на НПЗ - Bloomberg
Киев • УНН
россия может приостановить или замедлить цикл снижения процентных ставок на этой неделе из-за усиления рисков инфляции и угрозы повышения налогов. Это связано с атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к росту цен на бензин.
Детали
Несмотря на то, что российская экономика страдает от высоких затрат на займы, которые центральный банк во главе с эльвирой набиуллиной начал снижать только в июне, экономисты выражают осторожность. Примерно половина из них прогнозирует снижение ключевой ставки с текущего уровня 17%, а остальные не предусматривают никаких изменений.
Ожидается, что центральный банк объявит свое решение в 13:30 по московскому времени, а в 15:00 состоится брифинг.
Главный экономист московской компании Renaissance Capital андрей мелащенко считает, что центральный банк либо оставит ставки без изменений, либо будет действовать более осторожно, снизив их на полпроцента после сентябрьского снижения на один процент.
В то же время ситуация на рынке топлива в россии остается нестабильной из-за нежелания кремля идти на переговоры и украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям в ответ на российские обстрелы Украины, которые приводят к многочисленным жертвам.
Цены на бензин в сентябре подскочили на 3% и в этом месяце выросли еще на 2%.
