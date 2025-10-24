россия может приостановить снижение процентных ставок из-за инфляции и атак на НПЗ - Bloomberg

$41.900.14
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 6604 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на РФ и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 5550 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 14824 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 9036 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 12279 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 16895 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 30869 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29358 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29672 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма23 октября, 22:49 • 13128 просмотра
Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматыPhoto23 октября, 23:15 • 13523 просмотра
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила24 октября, 00:39 • 10516 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters24 октября, 01:38 • 13423 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме02:49 • 14059 просмотра
публикации
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 14805 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 35730 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 56174 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 49131 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 43119 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Кир Стармер
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Кировоградская область
Одесская область
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 2778 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 20180 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 24773 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 34976 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 43154 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

россия может приостановить снижение процентных ставок из-за инфляции и атак на НПЗ - Bloomberg

Киев • УНН

 • 920 просмотра

россия может приостановить или замедлить цикл снижения процентных ставок на этой неделе из-за усиления рисков инфляции и угрозы повышения налогов. Это связано с атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к росту цен на бензин.

россия может приостановить снижение процентных ставок из-за инфляции и атак на НПЗ - Bloomberg

россия может приостановить или замедлить цикл снижения процентных ставок на этой неделе. Причиной является усиление рисков инфляции и угроза повышения налогов из-за атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Несмотря на то, что российская экономика страдает от высоких затрат на займы, которые центральный банк во главе с эльвирой набиуллиной начал снижать только в июне, экономисты выражают осторожность. Примерно половина из них прогнозирует снижение ключевой ставки с текущего уровня 17%, а остальные не предусматривают никаких изменений.

Ожидается, что центральный банк объявит свое решение в 13:30 по московскому времени, а в 15:00 состоится брифинг.

Главный экономист московской компании Renaissance Capital андрей мелащенко считает, что центральный банк либо оставит ставки без изменений, либо будет действовать более осторожно, снизив их на полпроцента после сентябрьского снижения на один процент.

В то же время ситуация на рынке топлива в россии остается нестабильной из-за нежелания кремля идти на переговоры и украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям в ответ на российские обстрелы Украины, которые приводят к многочисленным жертвам.

Цены на бензин в сентябре подскочили на 3% и в этом месяце выросли еще на 2%.

РФ снова обошла санкции, получив западные технологии для защиты атомных подводных лодок - WP24.10.25, 10:28 • 1144 просмотра

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Украина